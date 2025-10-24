KIA tặng nước hoa... mùi xăng, giúp người dùng xe điện 'nguôi' nỗi nhớ xe xăng

Trong khi nhiều hãng xe đang cố gắng tạo ra trải nghiệm tương lai cho người dùng xe điện, KIA mới đây lại chọn một hướng đi đầy hoài niệm khi tung ra sản phẩm nước hoa khử mùi có tên gọi "Gasoline Scented Air Freshener". Đây là một loại nước hoa có mùi xăng, được tặng kèm cho khách hàng mua mẫu xe điện KIA EV4 tại Phần Lan.

Theo chuyên trang Carscoops, chiến dịch này do Astara Auto Finland, nhà phân phối chính thức của KIA tại Phần Lan thực hiện. Thông điệp mà đơn vị này đưa ra để quảng bá cho sản phẩm cũng hết sức có phần hài hước: "Bạn nhớ mùi xăng chứ? Chúng tôi có giải pháp cho điều đó". Ý tưởng nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thực chất lại khá tinh tế, khi quan tâm đến tâm lý và cả cảm xúc của những người đang trong quá trình chuyển đổi từ xe sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện.

Động thái tặng kèm nước hoa… mùi xăng trên xe KIA khiến nhiều người vừa tò mò vừa thích thú ẢNH: CARSCOOPS

Đáng chú ý, lọ nước hoa khử mùi này được thiết kế theo hình dáng một bình xăng mini, treo sau gương chiếu hậu. Theo mô tả từ KIA, mùi hương của lọ nước hoa được tinh chế theo công thức kết hợp giữa xăng, dầu máy, khói nhẹ và một chút hương hoa nhài. Nhờ đó, tạo cho người dùng cảm giác như đang đứng giữa một garage ô tô quen thuộc.

Chia sẻ trên chuyên trang Electrive, ông Klaus Pohjala - Giám đốc thương mại của Astara Auto Finland cho biết: "Việc từ bỏ động cơ đốt trong là một bước ngoặt lớn. Chúng tôi muốn thêm một chút niềm vui hoài niệm để quá trình chuyển đổi sang xe điện trở nên dễ chịu hơn".

Chính vì vậy, đằng sau yếu tố hài hước, dí dỏm; chiến dịch này cũng cho thấy cách KIA nắm bắt rất tốt tâm lý người dùng trong thời kỳ điện hóa ô tô. Với nhiều tài xế đã gắn bó hàng chục năm cùng động cơ xăng hay dầu, tiếng máy và mùi nhiên liệu là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm lái. Do đó, khi chuyển sang xe điện (vốn yên tĩnh, không khói, không mùi xăng), cảm giác ấy đôi khi bị "thiếu vắng". Và thay vì né tránh, hãng xe Hàn Quốc lại chọn cách "bù đắp" cho người dùng bằng một mùi hương mang tính gợi nhớ.

Dự án của KIA được xem là "gợi ý" mới cho ngành ô tô toàn cầu khi tìm hướng giúp người dùng yên tâm chuyển sang sử dụng xe điện ẢNH: CARSCOOPS

Dù nghe có vẻ chỉ là "chiêu marketing", nhưng cũng không thể phủ nhận hành động nhỏ này là một gợi ý đáng cân nhắc về cách tiếp cận mới trong ngành ô tô. Cụ thể hơn, quá trình chuyển đổi sang xe điện không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn là vấn đề cảm xúc. Khi thị trường châu Âu đang tiến nhanh trong quá trình điện hóa, sự đồng cảm với tâm lý người dùng có thể là chìa khóa giúp thương hiệu xây dựng sự gắn kết bền lâu.

Tất nhiên, bên cạnh những ý kiến ủng hộ, vẫn có không ít người cho rằng ý tưởng "mùi xăng cho xe điện" có phần kỳ quặc. Bởi lẽ, nhiều người mua xe điện chính là để rời xa mùi xăng, dầu khó chịu. Nhưng cũng chính vì vậy, chiến dịch này đã thành công trong việc tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, vừa khiến công chúng bật cười, vừa gợi suy ngẫm về cách con người thích nghi với sự thay đổi của công nghệ.

Riêng với KIA, "Gasoline Scented Air Freshener" giúp hãng xe Hàn Quốc chứng minh một thực tế, rằng quá trình điện hóa có thể diễn ra một cách nhẹ nhàng, vui vẻ và nhân văn hơn. Nơi chiếc xe không chỉ là phương tiện, mà còn là phần ký ức được lưu giữ trên hành trình hướng tới tương lai.