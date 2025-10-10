KIA sắp trình làng xe điện giá rẻ

Sau nhiều tin đồn cũng như hình ảnh thử nghiệm bị rò rỉ, KIA mới đây đã chính thức lên tiếng xác nhận thời điểm trình làng mẫu xe điện giá rẻ KIA EV2 - dòng sản phẩm dự kiến sẽ là "em út", có giá bán thấp nhất trong dải sản phẩm xe điện của thương hiệu ô tô Hàn Quốc.

Theo thông tin mới nhất được công bố trên trang KIA News Center và nhiều tờ báo quốc tế, EV2 sẽ bắt đầu lên dây chuyền sản xuất vào tháng 2.2026, tại nhà máy KIA đặt ở Slovakia. Trước mắt, mẫu xe này sẽ hướng đến nhóm khách hàng phổ thông tại châu Âu và các thị trường mới nổi.

KIA EV2 dự kiến sẽ lên dây chuyền sản xuất vào đầu năm 2026, trước khi chính thức thương mại hóa vào cuối năm ẢNH: AUTO EXPRESS

Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu đang bước sang giai đoạn cạnh tranh gắt gao về giá, hãng xe Hàn Quốc không giấu giếm tham vọng đặt vào EV2 và xem mẫu xe này như "mảnh ghép cuối" trong chiến lược điện hóa của hãng.

Theo kế hoạch, KIA EV2 sẽ ra mắt đầu tiên tại các thị trường châu Âu - nơi nhu cầu xe điện cỡ nhỏ đang tăng mạnh do các chính sách khuyến khích phương tiện xanh và hạ tầng sạc ngày càng hoàn thiện. Do đó, việc hãng xe Hàn Quốc chọn lắp ráp mẫu xe điện "hạt tiêu" này tại nhà máy KIA ở Slovakia nhằm giảm chi phí logistics, tối ưu chuỗi cung ứng và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.

KIA EV2 nhiều khả năng sẽ mở bán đầu tiên tại các thị trường châu Âu ẢNH: AUTO EXPRESS

Ngoài ra, nguồn tin từ trang Yahoo Finance cho biết, sau khi lên dây chuyền vào tháng 2, KIA đặt mục tiêu mở bán EV2 vào giai đoạn nửa cuối năm 2026. Giá bán khởi điểm của mẫu xe này dự đoán dao động từ 20.000 - 25.000 euro (tương đương từ 520 - 650 triệu đồng), tùy từng thị trường. Nếu đúng như vậy, EV2 sẽ trở thành một trong những mẫu SUV điện rẻ nhất tại châu Âu - cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Citroën ë-C3, Renault 5 E-Tech hay Volkswagen ID.2all.

Dù nằm ở phân khúc giá rẻ, EV2 vẫn mang ngôn ngữ thiết kế "Opposites United" đặc trưng của KIA, với các đường nét vuông vức, hiện đại và đậm chất đô thị. Hãng xe Hàn Quốc cho biết, EV2 được phát triển trên nền tảng E-GMP thế hệ mới, nhưng rút gọn để phù hợp với kích thước nhỏ gọn của xe.

KIA EV2 sở hữu kiểu dáng và trang bị mang đậm xu hướng tương lai ẢNH: AUTO EXPRESS

Nội thất xe được lấy cảm hứng từ ý tưởng "Living Space" - không gian sống linh hoạt, tương tự những gì KIA đã giới thiệu trên concept EV2 tại triển lãm thiết kế đầu năm nay. Theo trang Top Gear, nội thất mẫu concept này có thể biến đổi thành không gian ăn uống hoặc nghỉ ngơi chỉ trong vài thao tác gấp ghế, với vật liệu thân thiện môi trường như cellulose, sợi flax và nấm mycelium. Điều đó cho thấy KIA không chỉ muốn tạo ra một chiếc xe điện giá rẻ, mà còn hướng đến giá trị sử dụng thực tế và cảm xúc cho người dùng trẻ.

Hiện hãng chưa công bố thông tin chi tiết về trang bị vận hành của KIA EV2. Tuy nhiên, một số nguồn tin tiết lộ, xe sẽ có hai tùy chọn pin - LFP (Lithium Iron Phosphate) cho phiên bản tiêu chuẩn và NMC (Nickel Manganese Cobalt) cho bản cao cấp, nhằm cân bằng giữa chi phí và hiệu suất. Tùy theo phiên bản, phạm vi hoạt động dự kiến dao động 300 - 400 km theo chuẩn WLTP.

Sau khi thương mại hóa, EV2 sẽ trở thành xe điện giá rẻ nhất trong dải sản phẩm của KIA ẢNH: AUTO EXPRESS

Sự xuất hiện của EV2 được xem là bước đi chiến lược trong kế hoạch mở rộng danh mục xe điện của KIA lên 15 mẫu vào năm 2027. Trong đó, EV2 đóng vai trò "cửa ngõ" giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn với công nghệ điện hóa. Đây cũng là phản ứng kịp thời trước làn sóng xe điện giá rẻ từ Trung Quốc đang tràn vào thị trường toàn cầu, buộc các thương hiệu lớn như KIA, Hyundai hay Volkswagen phải điều chỉnh chiến lược.