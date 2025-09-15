THACO tung KIA Morning mới, giá từ 439 triệu đồng

Bên cạnh bản nâng cấp của mẫu SUV đầu bảng KIA Sorento, Trường Hải (THACO AUTO) mới đây cũng chính thức trình làng thị trường Việt bản cải tiến của "đàn em" KIA Morning.

Theo thông tin từ phía hãng, ở phiên bản mới, dòng xe cỡ nhỏ hạng A đến từ Hàn Quốc tiếp tục phân phối tại thị trường Việt Nam 2 tùy chọn, gồm Morning AT và Morning GT-Line. Giá bán niêm yết từ 439 - 469 triệu đồng.

KIA Morning mới tiếp tục phân phối với 2 phiên bản, tuy nhiên không còn tùy chọn số sàn ẢNH: ĐẠI LÝ KIA

Như vậy, so với trước đây, KIA Morning mới dù vẫn lắp ráp trong nước nhưng được điều chỉnh tăng giá bán đáng kể. Cụ thể, hãng xe Hàn Quốc cắt bỏ phiên bản số sàn Morning MT (giá cũ chỉ 349 triệu đồng). Thay vào đó, bản thấp nhất hiện tại là Morning AT (439 triệu đồng). Trong khi, phiên bản GT-Line (469 triệu đồng) sẽ thế chỗ bản Morning X-Line cũ (giá 424 triệu đồng).

Cùng với động thái tăng giá, KIA cũng nâng cấp cho mẫu xe hạng A này, cả về thiết kế và trang bị.

Xét về kiểu dáng, so với bản tiền nhiệm, KIA Morning mới được dù là bản nâng cấp nhưng được tân trang lại hoàn toàn diện mạo. Trong đó, khác biệt lớn nhất ở khu vực đầu xe khi lưới tản nhiệt kiểu "mũi hổ" đặc trưng gần như đã biến mất. Thay vào đó là một dải nhựa mạ crôm nối liền hai cụm đèn trước. Đáng chú ý, cụm đèn này cũng là điểm nhấn nổi bật nhờ thiết kế phá cách, tích hợp thêm cụm đèn LED Starmap đặc trưng mới của thương hiệu, tương tự mẫu xe "đàn anh" KIA Carnival.

So với bản cũ, Morning bản nâng cấp thay đổi khá nhiều về kiểu dáng ẢNH: ĐẠI LÝ KIA

Nhìn từ bên hông, KIA Morning bản nâng cấp nổi bật với bộ mâm 15 inch có họa tiết tạo hình những ô vuông hoàn toàn mới, mang đậm hơi hướng tương lai. Chi tiết này cũng khá giống với thiết kế mâm trên phiên bản Carnival Hybrid.

Bên trong cabin, KIA Morning mới thay đổi nhẹ cách bố trí chi tiết, đồng thời bổ sung một số tiện ích. Trong đó đáng kể có cụm màn hình thông tin sau vô-lăng kích thước lớn hơn (trên phiên bản GT-Line). Màn hình giải trí đa thông tin 8 inch trung tâm tích hợp cả kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động duy nhất phân khúc và những tiện ích như khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, cổng sạc đa dạng tùy chọn.

Mẫu xe cỡ nhỏ hạng A đến từ Hàn Quốc cũng được bổ sung một số tiện ích đáp ứng nhu cầu người dùng ẢNH: ĐẠI LÝ KIA

Ở khả năng vận hành, KIA Morning bản nâng cấp vẫn sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.25 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 83 mã lực, mô-men xoắn cực đại 122 Nm. Trên cả 2 phiên bản đều đi kèm hộp số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.

Giá rẻ hàng đầu hiện nay, sức mua ô tô cỡ nhỏ hạng A vẫn giảm mạnh

Xe hạng A vẫn còn "đất riêng"?

Vài năm trở lại đây, thị trường xuất hiện nhiều dòng SUV cỡ nhỏ (A-SUV), cùng với đó là cuộc đua giảm giá của nhóm sedan hạng B giúp khách hàng Việt ngày càng có nhiều lựa chọn khi mua ô tô trong tầm giá khoảng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, điều này lại gián tiếp làm giảm sức hút của nhóm xe hatchback cỡ nhỏ giá rẻ. Kết quả, từ một phân khúc trước đây từng là "điểm nóng" trên thị trường, nay nhóm xe này chỉ còn là sân chơi "ảm đạm" của 3 mẫu mã; gồm Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và KIA Morning.

Doanh số xe cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam thời gian gần đây liên tục giảm ẢNH: TC MOTORS

Đáng chú ý, không chỉ "rơi rụng" bớt nhiều mẫu mã, doanh số xe cỡ nhỏ giá rẻ hạng A cũng giảm sút rõ rệt. Số liệu thống kê từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motors cho thấy, năm 2021 nhóm xe này vẫn đóng góp đến hơn 45.000 xe vào doanh số chung của thị trường ô tô trong nước. Tuy nhiên, 3 năm liên tiếp sau đó là chuỗi lao dốc không phanh, lượng xe hatchback hạng A bán ra chỉ lần lượt đạt 27.833 xe (năm 2022), 11.159 xe (năm 2023) và 9.261 xe (năm 2024).

Đến năm 2025, tình hình vẫn không khả quan hơn. Số liệu thống kê đến hết tháng 7 cho thấy, doanh số lũy kế của nhóm ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng mới chỉ đạt 3.415 xe, tiếp tục giảm gần 1.000 xe, tương đương hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chính sự sa sút nói trên, nhiều thời điểm trên thị trường từng xuất hiện tin đồn liên quan đến việc các hãng đã bắt đầu "nản" và cân nhắc khai tử những dòng xe giá rẻ này.

Một số hãng ô tô vẫn tin rằng nhóm xe cỡ nhỏ hạng A dù mất dần sức hút nhưng vẫn còn nhóm khách hàng mục tiêu riêng ẢNH: ĐẠI LÝ KIA

Mặc dù vậy, thực tế có vẻ không phải vậy, khi Hyundai, Toyota và KIA vẫn đều đặn làm mới mẫu mã cho Grand i10, Wigo và KIA Morning. Điều này phần nào cho thấy các hãng vẫn chưa muốn từ bỏ phân khúc xe cỡ nhỏ giá rẻ hạng A.

Chia sẻ với Thanh Niên, lãnh đạo một đại lý xe Hàn Quốc thừa nhận sức hút của nhóm xe hatchback cỡ nhỏ giá rẻ hiện nay đã giảm nhiều so với giai đoạn 5 năm về trước. Tuy nhiên nhóm xe này vẫn duy trì được lượng khách hàng riêng, mong muốn tìm kiếm một mẫu xe nhỏ gọn, linh hoạt, di chuyển chủ yếu trong đô thị. Đó là lý do hãng này vẫn tiếp tục duy trì phân phối.