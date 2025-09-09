Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Toyota khai tử mẫu xe 7 chỗ từng bán chạy nhất Việt Nam

Chí Tâm
Chí Tâm
09/09/2025 17:14 GMT+7

Từng là mẫu xe 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam trong hơn một thập kỷ, Toyota Innova chính thức bị khai tử, nhường sân chơi cho các mẫu xe khác hợp thời hơn.

Tung ra thị trường từ năm 2006, Toyota Innova gần như khai sinh cho phân khúc MPV cỡ trung tại Việt Nam. Kể từ khi góp mặt, mẫu xe 7 chỗ này chiếm được thiện cảm của người dùng với doanh số cao ngất ngưỡng. Có nhiều thời điểm, Innova được ví như "gà đẻ trứng vàng" của hãng xe Nhật Bản.

Thời kỳ đỉnh cao của Toyota Innova rơi vào giai đoạn 2015 - 2018, doanh số tăng trưởng đều đặn qua từng năm. Đỉnh điểm đạt gần 14.600 xe bán ra trong năm 2018. Ở thời điểm đó, mẫu xe này được nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải, gia đình đông thành viên lựa chọn.

Toyota khai tử mẫu xe 7 chỗ từng bán chạy nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Chỉ có 232 chiếc Toyota Innova tiêu thụ sau 7 tháng đầu năm 2025

ẢNH: TOYOTA

Thế nhưng từ năm 2019 trở đi, Innova bắt đầu đánh mất vị thế. Lượng xe bán ra năm 2020 chỉ còn 5.423 chiếc, giảm 55,4% so với năm 2019 (12.164 xe). Đến năm 2024, con số này giảm còn 725 xe; trong 7 tháng đầu năm 2025, doanh số chỉ đạt 232 chiếc, mức thấp nhất kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam.

Xe gia đình cỡ nhỏ: Xe Nhật chiếm hơn 81% thị phần nửa đầu năm 2025

Toyota khai tử Innova tại Việt Nam

Ngày 9.9, toàn bộ thông tin về Innova đã biến mất khỏi trang web chính thức của Toyota Việt Nam. Đại diện Toyota Việt Nam xác nhận với PV Thanh Niên rằng, hãng đã ngừng bán mẫu MPV này. Động thái này đồng nghĩa Toyota chính thức khai tử Innova tại Việt Nam sau gần hai thập niên hiện diện.

Toyota khai tử mẫu xe 7 chỗ từng bán chạy nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Innova "biến mất" khỏi danh mục xe trên website chính thức của Toyota Việt Nam

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Việc ngừng bán Innova cũng không quá bất ngờ khi Toyota đã trình làng mẫu xe thế hệ mới từ tháng 10.2023 với tên gọi Innova Cross. Phiên bản này phát triển trên nền tảng khung gầm liền khối (unibody), dẫn động cầu trước thay vì khung rời (body-on frame), dẫn động cầu sau; đồng thời bổ sung nhiều tiện nghi hiện đại. Sự xuất hiện của Innova Cross khiến thế hệ sản phẩm cũ phải rời "sân chơi" theo đúng quy luật thị trường.

Dẫu rút lui trong thầm lặng, Toyota Innova vẫn được nhớ đến như một mẫu MPV huyền thoại. Từng là "vua doanh số", mẫu xe này đã khai mở phân khúc xe gia đình 7 chỗ tại Việt Nam và để lại dấu ấn khó phai trong ký ức nhiều thế hệ khách Việt. Hành trình gần 20 năm khép lại, Innova nhường chỗ cho những dòng xe mới hiện đại hơn, phù hợp thị hiếu người dùng.

Tin liên quan

Người Việt chuộng xe hybrid Nhật Bản, Toyota Innova Cross Hybrid hút khách nhất

Người Việt chuộng xe hybrid Nhật Bản, Toyota Innova Cross Hybrid hút khách nhất

Lượng tiêu thụ ô tô hybrid tại Việt Nam tiếp tục gia tăng, trong đó phần lớn khách hàng mua xe hybrid chọn các mẫu mã gầm cao đến từ những thương hiệu xe Nhật Bản như Toyota, Honda và Suzuki.

Xe MPV 7 chỗ ồ ạt về Việt Nam, đe dọa vị thế Mitsubishi Xpander, Toyota Innova

Chờ hơn 1 năm mới mua được Toyota Innova 2024

Khám phá thêm chủ đề

Toyota Innova xe 7 chỗ MPV khai tử Toyota Innova khai tử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận