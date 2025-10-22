Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Tư vấn

Tại sao thời gian sạc xe điện thực tế khác hãng công bố?

Tâm Võ
Tâm Võ
22/10/2025 16:35 GMT+7

Trong quá trình sạc xe điện tại các trạm sạc công cộng, nhiều yếu tố khách quan tác động khiến thời gian sạc pin không đạt con số như một số nhà sản xuất công bố.

Thời gian sạc nhanh luôn là điểm mà các hãng xe điện nhấn mạnh khi quảng bá xe. Các con số như sạc 10 - 70% hay 10 - 80% pin trong vài chục phút được các nhà sản xuất quảng bá. Thế nhưng, khi sạc pin thực tế tại trạm sạc công cộng, nhiều chủ xe khá bất ngờ khi thời gian sạc thực tế lại lâu hơn so với con số mà hãng xe công bố. Không ít người hoài nghi, đặt câu hỏi liệu thời gian nạp pin do hãng công bố là con số được "thổi phồng"?

Tại sao thời gian sạc xe điện thực tế khác hãng công bố? - Ảnh 1.

Sạc pin thực tế ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nên thời gian sạc không giống hãng công bố

ẢNH: Đ.T

Thực tế, sự khác biệt này hoàn toàn có cơ sở và khá phổ biến với pin Lithium-ion. Con số mà các hãng đưa ra thường là thời gian sạc tối ưu, đo trong điều kiện lý tưởng. Cụ thể, xe phải được kết nối với trụ sạc nhanh DC có công suất sạc tối đa mà xe có thể nhận, quá trình sạc diễn ra trong vùng tối ưu mà pin có thể tiếp nhận dòng điện lớn nhất. Thông thường từ 10 - 70% hoặc 10 - 80%, tùy từng mẫu xe.

Ngoài ra, trong các bài thử nghiệm này, nhiệt độ pin luôn được kiểm soát ổn định ở mức tối ưu, giúp pin đạt hiệu suất sạc cao nhất mà không cần hệ thống làm mát can thiệp làm giảm công suất.

Trên thực tế, tốc độ sạc tại các trụ công cộng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó công suất trụ là một trong những nguyên nhân chính. Dù trụ sạc có công suất 80 kW nhưng công suất đầu ra thực tế khó đạt mức này, thường chỉ vào khoảng 90 - 95%. Vì vậy, ngay cả khi xe hỗ trợ sạc 80 kW, tốc độ nạp điện vẫn thấp hơn đôi chút. Trong trường hợp trụ sạc có công suất thấp hơn như 60 kW, thời gian sạc sẽ kéo dài tương ứng vì dòng điện nạp bị giới hạn.

Tại sao thời gian sạc xe điện thực tế khác hãng công bố? - Ảnh 2.

Nhiệt độ môi trường là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ sạc pin ô tô điện

ẢNH: Đ.T

Không chỉ vậy, nhiều trạm sạc nhanh DC hiện nay chia sẻ chung hệ thống biến áp cho nhiều cổng sạc. Khi có nhiều xe cùng sạc một lúc, công suất sẽ được chia đều cho từng cổng, khiến mỗi xe chỉ nhận được một phần công suất và thời gian sạc kéo dài hơn đáng kể.

Bên cạnh đó, nhiệt độ pin và nhiệt độ môi trường cũng tác động đến tốc độ sạc. Pin xe điện hoạt động lý tưởng từ 20 - 30 độ C. Nếu xe vừa di chuyển đường dài, khiến pin nóng thì hệ thống tản nhiệt sẽ can thiệp. Khi đó, bộ quản lý pin (BMS) sẽ giảm dòng nạp để làm mát nhanh hơn. Ở một số khu vực có nhiệt độ lạnh, một phần năng lượng sạc vào sẽ làm ấm pin đến mức nhiệt lý tưởng, khiến tốc độ sạc chậm hơn so với con số hãng công bố.

Tại sao thời gian sạc xe điện thực tế khác hãng công bố? - Ảnh 3.

Hệ thống BMS tự giảm công suất sạc khi dung lượng pin gần đầy để tránh hiện tượng quá nhiệt

ẢNH: Đ.T

Pin lithium-ion trên hầu hết các mẫu xe điện hiện nay không sạc với dòng điện cố định ở mọi mức dung lượng. Thay vào đó, hệ thống sẽ tự động giảm dần công suất sạc nhằm bảo vệ các cell pin và kéo dài tuổi thọ. Khi dung lượng pin còn thấp, xe có thể nhận dòng sạc mạnh nhất để rút ngắn thời gian. Tuy nhiên, khi mức pin tăng lên, đặc biệt từ 80% trở lên, BMS sẽ giảm công suất để tránh hiện tượng quá nhiệt và đảm bảo an toàn cho pin.

Nhìn chung, thời gian sạc xe điện thực tế chậm hơn thông số do hãng xe công bố là điều bình thường vì con số đưa ra chỉ phản ánh điều kiện sạc lý tưởng. Trong quá trình sử dụng, hiệu suất sạc ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như công suất trụ, nhiệt độ pin, tình trạng bộ quản lý pin... sẽ ảnh hưởng tới thời gian sạc.

Tin liên quan

Ngồi trong xe điện có nên bật điều hòa chờ sạc pin?

Ngồi trong xe điện có nên bật điều hòa chờ sạc pin?

Nhiều tài xế thường chọn cách ngồi trong xe điện, bật điều hòa trong quá trình chờ sạc pin. Thói quen này dù mang lại thoải mái nhưng vẫn đặt ra lo ngại, liệu có ảnh hưởng đến pin và quá trình sạc pin hay không?

Lái xe điện từ TP.HCM đến Đà Lạt, làm sao để không hết pin giữa đường?

Sử dụng xe điện: Làm gì để hạn chế nguy cơ cháy nổ khi sạc pin?

Khám phá thêm chủ đề

xe điện Sạc xe điện xe điện sạc nhanh sạc pin xe điện Ô tô điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận