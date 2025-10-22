Ô tô Trung Quốc có thể 'bơi' hơn 1 km vượt sông

Tập đoàn Chery mới đây khiến ngành công nghiệp ô tô toàn cầu một phen bất ngờ, khi thực hiện thử nghiệm cho ô tô "lội nước", vượt qua sông Dương Tử (Yangtze River) với khoảng cách lên đến gần 1,5 km.

Cuộc thử nghiệm này được tiến hành vào ngày 16.10.2025 trên mẫu SUV mới của hãng, có tên Jetour Zongheng G700. Theo Car News China, chuyến thử nghiệm được tiến hành dưới sự giám sát của đội ngũ kỹ thuật, truyền thông và các quan chức địa phương (TP.Vu Hồ, tỉnh An Huy). Chiếc G700 khởi hành từ bến Heisha Zhou Ferry Terminal, di chuyển trên mặt nước với vận tốc khoảng 7 km/giờ, vượt qua dòng chảy (khoảng 5 - 10 km/giờ) của sông Dương Tử và cập bến an toàn tại bờ bên kia sau khoảng 22 phút.

Chiếc SUV Trung Quốc - Jetour Zongheng G700 thực hiện màn "lội nước" gần 1,5 km qua sông Dương Tử

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình thử nghiệm diễn ra ổn định, không có hiện tượng rò nước hay mất cân bằng. Thành công của màn vượt sông này đến từ những công nghệ đặc biệt mà Chery áp dụng trên Jetour Zongheng G700.

Trong đó, đáng chú ý phải kể đến phần thân xe được thiết kế liền khối, sơn phủ kín toàn bộ, không có các khe hở cấu trúc thường thấy trên những mẫu SUV thông thường. Hệ thống lưu thông không khí chủ động và nền tảng điện 800 volt sử dụng chất liệu silicon carbide, giúp duy trì hiệu suất năng lượng và độ an toàn khi hoạt động trong môi trường có độ ẩm cao.

Bên cạnh đó, mẫu xe Trung Quốc còn được trang bị trục cảm biến sáu chiều có khả năng điều chỉnh liên tục để giữ thăng bằng, giúp thân xe ổn định khi di chuyển trên mặt nước.

Thử nghiệm "lội nước" của mẫu xe Trung Quốc thu hút sự chú ý trong ngành ô tô toàn cầu ẢNH: CARNEWSCHINA

Về sức mạnh, Jetour Zongheng G700 sử dụng hệ truyền động hybrid, kết hợp động cơ dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 211 mã lực, mô-men xoắn cực đại 340 Nm cùng mô-tơ điện P4 hai tầng. Hệ thống này sản sinh công suất tổng khoảng 751 mã lực, mô-men xoắn cực đại 795 Nm, đi kèm hộp số DHT hai cấp, giúp xe vận hành linh hoạt, đồng thời duy trì tầm hoạt động lên tới 1.400 km cho mỗi lần sạc và nạp đầy nhiên liệu.

Theo nhà sản xuất, hiệu suất nhiệt của động cơ trên G700 đạt đến 45,5%. Đây là con số hiếm thấy ngay cả trong phân khúc hybrid cao cấp.

Jetour Zongheng G700 là mẫu SUV cỡ lớn, có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 5.198 x 2.050 x 1.956 (mm), chiều dài cơ sở 2.870 mm. Xe có khoảng sáng gầm xe tối đa 320 mm, khả năng lội nước sâu lên đến 970 mm. Chery cho biết, G700 có thể lội nước trong khoảng thời gian dài, lên đến 40 phút với tốc độ tối đa 8,3 km/giờ.

Jetour Zongheng G700 là mẫu SUV cỡ lớn, dự kiến trình làng thị trường Trung Quốc trong tháng 10.2025 ẢNH: CARNEWSCHINA

Dự kiến, mẫu xe này sẽ trình làng thị trường nội địa trong tháng 10.2025, với bốn phiên bản khác nhau. Mức giá dự kiến từ 349.900 - 429.900 nhân dân tệ (tương đương 49.000 - 60.200 USD). Dù chưa có thông tin chính thức về việc xuất khẩu, giới phân tích cho rằng màn "trình diễn vượt sông" lần này là bước đệm quan trọng để Chery quảng bá công nghệ và tạo khác biệt trong phân khúc SUV điện - hybrid cao cấp.

Sự kiện này cũng phản ánh xu hướng mới của ngành ô tô Trung Quốc. Theo đó, các hãng xe không chỉ tập trung vào sản lượng, giá thành; mà còn chú trọng vào khả năng sáng tạo, thử nghiệm và biểu dương sức mạnh công nghệ.