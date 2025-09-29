Hãng xe thể thao 'lận đận' bậc nhất thế giới sắp mở bán tại Việt Nam

Theo thông tin từ Tasco Auto, đơn vị này mới đây ký kết thỏa thuận trở thành nhà phân phối chính thức của thương hiệu ô tô Lotus tại thị trường Việt Nam. Điều này đồng nghĩa, thời gian tới, những "tín đồ" xe thể thao sẽ có thêm lựa chọn chính hãng mới; sau những tên tuổi như Ferrari, McLaren, Aston Martin hay Porsche… Mặc dù vậy, thời gian các mẫu xe Lotus chính thức mở bán tại Việt Nam vẫn chưa được công bố.

Thương hiệu 'lận đận' nhất mảng xe thể thao

Lotus Cars là thương hiệu xe thể thao Anh quốc, được kỹ sư tài hoa Colin Chapman thành lập vào năm 1952. Thương hiệu này nổi tiếng với triết lý "Light is right" - nhẹ mới là đúng. Chính vì vậy, không giống như Ferrari hay Lamborghini vốn tập trung vào công suất động cơ hoặc sự xa hoa, những mẫu xe Lotus hướng đến mục tiêu giảm tối đa trọng lượng nhằm tối ưu tốc độ và cảm giác lái.

Lotus là được xem là một trong những thương hiệu xe thể thao "lận đận" nhất ẢNH: LOTUS CARS

Triết lý này nhanh chóng giúp Lotus nổi danh. Trong thập niên 1960 - 1970, hãng này từng thống trị đường đua Formula 1 với những chiếc xe huyền thoại như Lotus 25 hay Lotus 49. Đội đua Team Lotus từng mang về 7 chức vô địch thế giới F1, biến thương hiệu nhỏ bé thành biểu tượng của kỹ thuật và sự sáng tạo. Trên đường phố, những mẫu xe của Lotus như Elan hay Esprit cũng từng trở thành niềm mơ ước của nhiều người

Thế nhưng, sau sự ra đi đột ngột của huyền thoại Colin Chapman năm 1982, thương hiệu Anh quốc dần đánh mất chính mình và bắt đầu hành trình sa sút kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Những năm 1980 - 1990, Lotus liên tục thay đổi chủ sở hữu. Hãng từng rơi vào tay General Motors, sau đó lại sang Bugatti rồi Proton của Malaysia. Mỗi lần đổi chủ, Lotus lại nhận thêm nguồn lực mới, nhưng cũng bị cuốn vào những chiến lược nửa vời và dải sản phẩm quá kén khách. Sản lượng xe từ mức trên 1.000 chiếc/năm dần lao dốc thê thảm, chỉ còn vài trăm xe/năm.

Nhiều thời điểm thương hiệu xe thể thao Anh quốc rơi vào khủng hoàng, tưởng chừng phải "khai tử" ẢNH: TOP GEAR

Đầu thập niên 2000, Lotus có lúc được xem như "bóng ma" trong ngành công nghiệp ô tô. Họ vẫn xuất hiện, vẫn có sản phẩm, nhưng gần như không tạo được dấu ấn mạnh. Đội ngũ kỹ sư Lotus giỏi đến mức nhiều hãng xe lớn thuê về để phát triển khung gầm và hệ thống lái, nhưng chính hãng lại không đủ sức để tự vươn mình.

Thậm chí, trong giai đoạn Proton nắm quyền, Lotus từng hứa hẹn ra mắt tới 5 mẫu xe mới trong vài năm. Nhưng cuối cùng, chỉ một số ít dự án thành hiện thực, còn lại dừng ở mức "trên giấy".

'Phượng hoàng' liệu có hồi sinh?

Bước ngoặt mới chỉ đến với Lotus vào năm 2017, khi thương hiệu này một lần nữa chuyển nhượng về tay tập đoàn Geely (Trung Quốc) - đơn vị đang sở hữu cả Volvo. Với nguồn lực tài chính hùng hậu, Geely từng tuyên bố sẽ biến Lotus thành "Ferrari của châu Á".

Tập đoàn này những năm qua đã bắt đầu được tái cấu trúc Lotus bằng việc đầu tư nhà máy hiện đại tại Anh và cả Trung Quốc. Đồng thời ra mắt mẫu xe mới có tên gọi Lotus Evija - siêu xe điện mạnh hơn 2.000 mã lực, từng gây tiếng vang trên toàn cầu. Tiếp đó, hãng công bố kế hoạch chuyển dịch toàn bộ sang xe điện, với các mẫu SUV hiệu năng cao nhằm cạnh tranh Porsche và Tesla. Đây là hướng đi khác biệt so với hình ảnh "xe thể thao nhẹ" truyền thống, nhưng được xem là cần thiết để thương hiệu tồn tại.

Cú bắt tay với tập đoàn Geely mang đến nhiều hi vọng cho Lotus ẢNH: TASCO AUTO

Tuy vậy, khách quan nhìn nhận, đến thời điểm hiện tại, dù đã có Geely "chống lưng", Lotus vẫn đang đối mặt với rất nhiều thách thức. Doanh số của hãng chưa đủ lớn để so sánh với các đối thủ. Những mẫu xe mới giá cao, lại mang tính thử nghiệm, khiến nhiều người lo ngại Lotus có thể đánh mất bản sắc.

Tương lai nào tại Việt Nam?

Tại Việt Nam, Lotus thực tế cũng không phải cái tên quá xa lạ. Trước đây một vài xe của thương hiệu này cũng từng xuất hiện trên đường phố như Exige Sport 420, Evora GT hay Elise S2. Tuy nhiên chỉ được đưa về thông qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân. Vì vậy, việc Lotus sắp mở bán chính hãng có thể xem là một cột mốc thú vị. Bởi thị trường xe thể thao trong nước thời gian qua đang "nở rộ" và sự xuất hiện của một thương hiệu "lận đận nhưng lỳ lợm" như Lotus hứa hẹn mang đến một làn gió mới.

Lotus được xem là "làn gió mới" ở phân khúc xe thể thao tại Việt Nam, tuy nhiên thương hiệu này sẽ khó thành công khi phải cạnh tranh với rất nhiều tên tuổi đã quá "quen mặt" ẢNH: GIA LINH

Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn tỏ ra "hoài nghi" về sự thành công của thương hiệu này. Bởi Tasco Auto thực tế chưa có nhiều kinh nghiệm phân phối các dòng xe thế thao hay siêu xe. Đơn vị này chỉ mới bước chân vào mảng phân phối ô tô thời gian gần đây khi "thâu tóm" Savico - một trong những đơn vị phân phối ô tô hàng đầu tại Việt Nam. Gần đây nhất, Tasco Auto bắt tay với Geely, trở thành đơn vị phân phối chính thức cho hàng loạt thương hiệu xe phổ thông đến từ Trung Quốc như Geely, Lynk & Co. Mặc dù vậy, kết quả kinh doanh của các thương hiệu này đến thời điểm hiện tại lại khá "èo uột". Lượng xe Geely và Lynk & Co đăng ký mới trong nước chỉ mới vài trăm chiếc, bất chấp phía hãng liên tục mở rộng đại lý và quảng bá rầm rộ.

Ngoài ra, tại một thị trường mà người "chơi xe" đã quá quen với những Ferrari, McLaren, Porsche, Lamborghini hay Aston Martin, Lotus sẽ gặp nhiều bất lợi do độ nhận diện thương hiệu vẫn còn kém xa.