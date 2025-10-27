Lốp xe mới sản xuất sau bao lâu vẫn sử dụng an toàn, hiệu quả?

Tương tự nhiều chi tiết bộ phận trên ô tô, xe máy; lốp xe sau một thời gian sử dụng cũng bị mài mòn, xuống cấp… bởi đây là bộ phận trên xe tiếp xúc trực tiếp với mặt đường. Khi lốp mòn đến giới hạn khuyến cáo hay gặp hư hỏng, xuống cấp phải cần được thay mới để giúp xe vận hành ổn định, an toàn.

Thực tế hiện nay cho thấy, phần lớn người dùng ô tô xe máy khi mang xe đi thay lốp mới thường chỉ chú ý đến thương hiệu lốp, giá bán lốp và tình trạng bên ngoài… mà bỏ qua thời điểm sản xuất lốp. Trong khi, đây lại là thông tin quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành ổn định, an toàn của lốp xe. Điều này thường diễn ra phổ biến ở những người dùng xe máy.

Phần lớn người dùng ô tô xe máy khi mang xe đi thay lốp mới thường chỉ chú ý đến thương hiệu lốp, giá bán lốp và tình trạng bên ngoài… mà bỏ qua thời điểm sản xuất lốp Ảnh: B.H

Anh Trần Hoàng Khang, một nhân viên văn phòng đang làm việc tại TP.HCM cho biết: "Thông thường trong quá trình sử dụng xe máy, khi quan sát thấy lốp xe quá mòn hay khi lốp thủng nhiều lần và được nhân viên các tiệm sửa xe khuyên thì tôi mới thay mới. Nhiều lúc bận công việc nên phó mặc cho tiệm sửa xe gần nhà, chỉ cần thay đúng loại lốp, kích thước lốp là được… chứ ít khi chú ý đến thông tin thời điểm sản xuất lốp".

Không chỉ anh Khang, nhiều chủ xe khác cũng chỉ vì tiện đồng thời chỉ quan tâm đến giá thành mà bỏ qua việc kiểm tra thông tin thời điểm sản xuất lốp xe trước khi chọn lốp để thay thế để rồi phải "ôm hận". Anh Đ.V.T ngụ phường Dĩ An, TP.HCM cho biết: "Tuần trước tôi lái xe máy chở vợ về quê ở Long An, giữa đường xe chẳng may bị thủng lốp, lỗ thủng lớn nên phải thay. Lốp mới nhưng không hiểu sao đã chạy được hơn cả tuần nay vẫn có cảm giác khá cứng và trượt khi vào cua. Hỏi ra mới biết, lốp thay mới trên xe dù của một thương hiệu Thái Lan nhưng đã sản xuất từ tháng 4.2022."

Lốp xe dù mới nhưng tùy vào điều kiện bảo quản của nhà sản xuất, phân phối đều có "hạn sử dụng" Ảnh: B.H

Thực tế, lốp xe dù mới nhưng đều có thông tin thời điểm sản xuất in trên lốp xe, đồng thời tùy vào điều kiện bảo quản của nhà sản xuất, phân phối; mỗi chiếc lốp xe đều có "hạn sử dụng". Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, độ bám đường và an toàn khi sử dụng.

Không phải cứ mới là tốt, lốp xe cũng có "hạn sử dụng"

Lốp xe dù chưa từng lăn bánh vẫn bị ảnh hưởng bởi thời gian bảo quản. Từ khi rời khỏi dây chuyền sản xuất, cao su bắt đầu quá trình lão hóa tự nhiên khi lớp polymer trong cao su (thành phần chính tạo nên tính đàn hồi) sẽ dần mất độ đàn hồi và độ bám. Điều này có thể nhận thấy trên các chiếc lốp không được cất giữ, bảo quản đúng điều kiện, cao su thường bị chai cứng.

Anh Nguyễn Minh Hoàng, kỹ thuật viên một garage ô tô ở phường Tân Thuận, TP.HCM cho biết: "Lốp xe để quá lâu, dù chưa sử dụng, cũng sẽ cứng và dễ nứt chân chim, đặc biệt là phần hông lốp. Khi đó, độ bám đường giảm rõ rệt và tiềm ẩn nguy cơ nổ lốp khi vận hành tốc độ cao hoặc trời nắng nóng".

Người dùng ô tô xe máy khi chọn lốp để thay cho xe nên ưu tiên các lốp có thời gian sản xuất không quá 12 tháng so với thời điểm mua Ảnh: B.H

Theo khuyến cáo của hầu hết các nhà sản xuất lốp xe như Michelin, Bridgestone hay IRC, lốp xe được xem là "mới" nếu được bảo quản đúng điều kiện trong khoảng 3 năm kể từ ngày sản xuất (được in trên thành lốp). Sau mốc này, các đặc tính cơ học của cao su bắt đầu giảm dần, dù lốp chưa được sử dụng.

Cụ thể, nếu lốp được lưu kho trong điều kiện mát mẻ, tránh ánh nắng trực tiếp, không ẩm ướt, thời gian bảo quản an toàn có thể lên tới 3 năm. Nhưng nếu để ngoài trời, gần nguồn nhiệt, hoặc trong môi trường có dầu, hóa chất… lốp có thể xuống cấp chỉ sau 1 - 2 năm. "Người dùng ô tô xe máy khi chọn lốp để thay cho xe nên ưu tiên các lốp có thời gian sản xuất không quá 12 tháng so với thời điểm mua. Như vậy sẽ đảm bảo độ tươi của cao su, mang lại khả năng bám đường và êm ái tốt nhất." Anh Hoàng chia sẻ thêm.

Trong khi đó, lốp xe được sản xuất từ 3 - 4 năm vẫn dùng được, nhưng hiệu suất có thể giảm nhẹ. Lốp mới nhưng đã sản xuất từ 4 năm trở lên có thể bị chai, cứng, nứt… do đó không nên lựa chọn để sử dụng.

Cách kiểm tra thời gian sản xuất lốp

Thực tế, không khó để kiểm tra mỗi chiếc lốp được sản xuất tại thời điểm nào, bởi mỗi lốp xe sau khi xuất xưởng đều có mã DOT (Department of Transportation) in nổi trên thành lốp, thể hiện tuần và năm sản xuất.

Ký hiệu 1919 cho biết lốp xe này được sản xuất vào tuần thứ 19 của năm 2019 Ảnh: M.C

Ví dụ: ký hiệu DOT 2123 nghĩa là lốp được sản xuất vào tuần thứ 21 của năm 2023. Đây là căn cứ giúp người tiêu dùng dễ dàng xác định "tuổi" của lốp trước khi mua.

Khi chọn lốp, người dùng nên quan sát kỹ bề mặt và hông lốp, tránh mua các sản phẩm có dấu hiệu nứt nhỏ, biến dạng hoặc có màu cao su xám hay phấn trắng - dấu hiệu cho thấy lốp đã bị lão hóa.