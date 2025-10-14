Lốp xe máy có thể vá tối đa bao nhiêu lần vẫn an toàn sử dụng?

Xe máy trong quá trình sử dụng, lưu thông hàng ngày tại Việt Nam thường gặp tình trạng lốp xe bị thủng, xì hết hơi do cán đinh hay các vật sắc nhọn trên đường. Đây là điều hết sức bình thường, bởi lốp xe là bộ phận duy nhất trên xe tiếp xúc trực tiếp với mặt đường. Thông thường, hầu hết người dùng xe máy khi phát hiện lốp xe bị thủng đều cố gắng tìm các cửa hàng sửa chữa xe máy để vá lốp xe máy, tiếp tục sử dụng.

Anh N.V.Đ ngụ phường Cát Lái, TP.HCM làm công việc xe ôm công nghệ cho biết: "Với đặc thù công việc, tôi sử dụng xe máy hàng ngày lưu thông nhiều tuyến đường tại TP.HCM để chở khách. Có tháng xe bị cán đinh thủng lốp tới 2 - 3 lần. Do đó thường ghé các điểm sửa xe để vá. Đến nay chiếc lốp trên bánh sau xe của tôi đã vá ít nhất cũng phải 4 lần".

Một số tiệm sửa xe máy thường tư vấn người dùng rằng, lốp xe bị thủng sau khi vá tối đa 3 - 4 lần nên thay mới Ảnh: B.H

Tương tự anh Đ., để tiện sử dụng đồng thời tiết kiệm chi phí, không ít người dùng xe máy thường chọn phương án vá lốp để tiếp tục sử dụng dù lốp đã bị thủng nhiều lần. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn có phải cứ lốp thủng lại vá để sử dụng và trung bình mỗi chiếc lốp xe máy có thể vá được bao nhiêu mà vẫn đảm bảo an toàn khi di chuyển?

Một số cửa hàng sửa xe máy thường tư vấn người dùng rằng, lốp xe bị thủng sau khi vá tối đa 3 - 4 lần nên thay mới, bởi việc vá quá nhiều lần sẽ làm cấu trúc chịu lực của lốp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vì thế không an toàn, có thể bị nổ bất cứ lúc nào, đặc biệt khi xe chạy ở tốc độ cao.

Liên quan đến vấn đề này, anh Lê Văn Tú, kỹ thuật viên một cửa hàng sửa chữa xe máy tại phường Bình Thạnh, TP.HCM cho biết: "Thực tế, không có tiêu chuẩn nào về số lần vá lốp tối đa. Lốp xe máy vá được bao nhiêu lần còn tùy loại lốp, kích thước lỗ thủng, vị trí thủng khiến lốp bị xì hơi cũng như tình trạng của lốp".

Có những chiếc lốp xe máy dù chưa mòn nhiều nhưng vết thủng khá lớn, vết thủng bên thành lốp hoặc vai lốp, cần thiết phải thay mới Ảnh: B.H

Thực tế, có những chiếc lốp xe máy cao cấp còn mới, chưa bị mòn nhiều nếu các vết thủng không quá lớn, không cùng vị trí… khi vá hơn 2 lần vẫn tiếp tục sử dụng bình thường mà vẫn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, cũng có những chiếc lốp xe máy dù chưa mòn nhiều nhưng vết thủng khá lớn, vết thủng bên thành lốp hoặc vai lốp, cần thiết phải thay mới.

Bên cạnh có, nếu lốp xe bị hai lỗ thủng liền kề hay tiếp tục bị thủng ở vị trí đã vá cũng nên thay mới rất dễ bị rò hơi, những lỗ vá quá gần nhau cũng có thể làm lốp xe bị phồng. Thậm chí, dù lốp bị thủng và chỉ mới vá 1 - 2 lần nhưng bề mặt gai lốp đã mòn hay cao su so hiện tượng rạn, nứt… khi bị thủng cũng không nên vá tiếp để sử dụng mà nên thay thế để đảm bảo an toàn.

"Điều quan trọng là các vết thủng không nằm quá gần nhau và không ở sát mép hoặc hông lốp, vì đây là những vị trí chịu lực lớn, rất dễ nứt hoặc bung keo khi di chuyển tốc độ cao", anh Tú chia sẻ thêm.

Việc vá lốp xe máy cũng chỉ là biện pháp khắc phục tạm thời, không thể thay thế cho việc kiểm tra và bảo dưỡng lốp định kỳ Ảnh: B.H

Thực tế, việc vá lốp xe máy cũng chỉ là biện pháp khắc phục tạm thời, không thể thay thế cho việc kiểm tra và bảo dưỡng lốp định kỳ. Mỗi chiếc lốp xe bị thủng có thể vá 3 - 4 lần, tùy thuộc vào vị trí, lỗ thủng cũng như tình trạng lốp. Bên cạnh đó, người dùng nên chú ý áp suất lốp, không nên chở quá tải và thay lốp mới đúng thời điểm để đảm bảo an toàn khi di chuyển.