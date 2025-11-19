Toàn cảnh 17h: Hoa Hậu Thùy Tiên bị đề nghị mức án nào? | Trắng đêm cứu hộ trên đèo Khánh Lê

Toàn cảnh 17h ngày 19.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 14.11: Hoa Hậu Thùy Tiên bị đề nghị mức án nào? | Trắng đêm cứu hộ trên đèo Khánh Lê

Hoa hậu Thùy Tiên tham gia cổ đông Công ty Chị Em Rọt, nhưng không bỏ tiền

Sau phiên live đầu tiên, thấy hoa hậu Thùy Tiên có độ viral lớn, bán được sản phẩm thu về 400 triệu đồng, nên các cổ đông không yêu cầu bị cáo này góp vốn.

Hoa hậu Thùy Tiên tham gia cổ đông Công ty Chị Em Rọt, nhưng không bỏ tiền

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn: Chưa cho qua lại đèo Khánh Lê dù có thông tuyến

Liên quan đến vụ sạt lở đèo Khánh Lê xảy ra vào chiều 18.11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp lên đèo để kiểm tra hiện trường. Đây là tuyến giao thông huyết mạch giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng, nhưng giờ chỉ còn lại những vệt đất đá đổ ập từ taluy dương xuống mặt đường, nhiều đoạn bị đánh gãy hoàn toàn.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn: Chưa cho qua lại đèo Khánh Lê dù có thông tuyến

Hà Nội rét đậm, nhiệt độ giảm thấp nhất từ đầu mùa

Sáng ngày 18.11, Hà Nội chìm trong mưa lạnh kèm nhiệt độ giảm sâu nhất từ đầu mùa, khiến giao thông trên nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ùn tắc, kéo dài, nhiều hàng quán kinh doanh ế ẩm do vắng khách mua hàng, nhiệt độ khoảng 14 - 15 độ.

Hà Nội rét đậm, nhiệt độ giảm thấp nhất từ đầu mùa

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.