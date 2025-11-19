Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Hoa Hậu Thùy Tiên bị đề nghị mức án nào? | Trắng đêm cứu hộ trên đèo Khánh Lê
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Hoa Hậu Thùy Tiên bị đề nghị mức án nào? | Trắng đêm cứu hộ trên đèo Khánh Lê

Thanh Niên
Thanh Niên
19/11/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 19.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 14.11: Hoa Hậu Thùy Tiên bị đề nghị mức án nào? | Trắng đêm cứu hộ trên đèo Khánh Lê

Hoa hậu Thùy Tiên tham gia cổ đông Công ty Chị Em Rọt, nhưng không bỏ tiền

Sau phiên live đầu tiên, thấy hoa hậu Thùy Tiên có độ viral lớn, bán được sản phẩm thu về 400 triệu đồng, nên các cổ đông không yêu cầu bị cáo này góp vốn.

Hoa hậu Thùy Tiên tham gia cổ đông Công ty Chị Em Rọt, nhưng không bỏ tiền

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn: Chưa cho qua lại đèo Khánh Lê dù có thông tuyến

Liên quan đến vụ sạt lở đèo Khánh Lê xảy ra vào chiều 18.11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp lên đèo để kiểm tra hiện trường. Đây là tuyến giao thông huyết mạch giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng, nhưng giờ chỉ còn lại những vệt đất đá đổ ập từ taluy dương xuống mặt đường, nhiều đoạn bị đánh gãy hoàn toàn.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn: Chưa cho qua lại đèo Khánh Lê dù có thông tuyến

Hà Nội rét đậm, nhiệt độ giảm thấp nhất từ đầu mùa

Sáng ngày 18.11, Hà Nội chìm trong mưa lạnh kèm nhiệt độ giảm sâu nhất từ đầu mùa, khiến giao thông trên nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ùn tắc, kéo dài, nhiều hàng quán kinh doanh ế ẩm do vắng khách mua hàng, nhiệt độ khoảng 14 - 15 độ.

Hà Nội rét đậm, nhiệt độ giảm thấp nhất từ đầu mùa

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Bà trùm sim thẻ giúp sức Shark Thủy | Ngày mai xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlog

Toàn cảnh 17h: Bà trùm sim thẻ giúp sức Shark Thủy | Ngày mai xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlog

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Nhân chứng sống sót vụ sạt lở đèo Khánh Lê | Phá rào chắn vượt ngầm, tài xế bị cuốn trôi

Toàn cảnh 17h: Quân đội đưa chó nghiệp vụ tìm người mất tích | Pháo điện tử Nhật Bản mạnh như thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Hoa hậu Thùy Tiên Hằng Du mục Quang Linh Vlogs kẹo Kera đèo Khánh Lê lũ Nha Trang Quy Nhơn Ngập Nước mưa lớn Tàu sân bay Thái Lan Donald Trump Miền bắc Rét
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận