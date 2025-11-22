Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Tiếng khóc xé lòng của 30 người ở thôn cô lập nhiều ngày trong lũ; Lời kể dằn vặt của người cha

Thanh Niên
Thanh Niên
22/11/2025 16:55 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 22.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

18 ngôi nhà bị sập, tiếng khóc xé lòng từ Hội Cư: “Mất trắng rồi!”

Vỡ đê trong đêm, người dân Luật Lễ bất lực: "Đồ đạc bay rồi, giờ biết nói sao"

Nước rút sau vỡ đê, bùn đất phủ kín lối xóm, người dân men theo bờ cát bồi để xin cứu trợ và dọn nhà cửa, tài sản bị hư hỏng.

Xúc động tại Metro số 1: Hàng hóa cứu trợ chuyền tay hối hả gửi về miền Trung

Từ rạng sáng, Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) hôm nay trở thành điểm tập kết nghĩa tình, tiếp nhận hàng cứu trợ hướng về miền Trung. Trên khắp thành phố, người dân chung tay góp sức, góp lòng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến đồng bào đang gặp khó khăn.

Chuyên gia nhận định về khả năng có cơn bão số 15 trên Biển Đông

Trao đổi với Thanh Niên trưa 22.11, một chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp trên vùng biển phía đông Philippines để đánh giá về khả năng có thể mạnh lên thành cơn bão số 15 trên Biển Đông trong thời gian từ nay đến cuối tháng 11 hay không.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem thêm bình luận