Toàn cảnh 17h: Tang thương những bàn thờ mới lập sau lũ; Các vùng rốn lũ nhìn từ trực thăng
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Tang thương những bàn thờ mới lập sau lũ; Các vùng rốn lũ nhìn từ trực thăng

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
23/11/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 23.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h 23.11: Tang thương những bàn thờ mới lập sau lũ; Các vùng rốn lũ nhìn từ trực thăng

Thiệt hại mưa lũ miền Trung tăng lên hơn 9.000 tỉ, 102 người chết và mất tích

Trong số 90 người chết, tỉnh Quảng Trị 1 người, TP.Huế 2 người, TP.Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 3 người, Đắk Lắk 63 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 5 người) và 12 người vẫn đang mất tích (Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 8 người, Khánh Hòa 2 người).

Thiệt hại mưa lũ miền Trung tăng lên hơn 9.000 tỉ, 102 người chết và mất tích

Đoàn thiện nguyện "ứng biến", dùng xuồng chở quan tài hỗ trợ người đã khuất

PV Thanh Niên đã có mặt tại "điểm nóng" bão lũ ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), hỗ trợ người dân vận chuyển quan tài vào vùng ngập sâu để lo hậu sự cho người mất, trong bối cảnh nước lũ vẫn cô lập địa bàn nhiều ngày liền.

Đoàn thiện nguyện 'ứng biến', dùng thuyền chở quan tài hỗ trợ người đã khuất

Y bác sĩ cơ động vào tâm mưa lũ Khánh Hòa: Mệnh lệnh từ trái tim

Đúng 22 giờ 30 ngày 21.11.2025, chuyến xe mang biển hiệu Bệnh viện Thống Nhất rời cổng bệnh viện, chở theo thuốc men, trang thiết bị y tế thiết yếu và 10 y bác sĩ lên đường hướng ra tâm mưa lũ Khánh Hòa. Theo lãnh đạo bệnh viện, mục tiêu của đoàn là đảm bảo hỗ trợ y tế kịp thời, nhất là trong bối cảnh nhiều địa phương của Khánh Hòa gặp tình trạng ngập sâu, chia cắt, người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn.

Y bác sĩ cơ động vào tâm lũ Khánh Hòa "Mệnh lệnh từ trái tim"

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

