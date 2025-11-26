Toàn cảnh 17h: Bão số 15 (Koto) có thể đi thẳng vào Gia Lai, Khánh Hòa; Nước mắt Hội Cư ngày trở lại

Toàn cảnh 17h ngày 26.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:





Yêu cầu 8 tỉnh, 9 bộ ứng phó với bão số 15 (bão Koto)

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã gửi công điện đến UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị - Lâm Đồng cùng 9 bộ yêu cầu chủ động ứng phó với bão số 15 (bão Koto). Trong khi đó, tại khu vực Nam bộ và TP.HCM, thời tiết được dự báo có diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của nhiễu động.

Thái Lan dời địa điểm thi đấu vì lũ lụt, U.23 Việt Nam đá ở Bangkok

Mới đây, ban tổ chức SEA Games 33 quyết định dời địa điểm thi đấu bảng B môn bóng đá nam, với sự góp mặt của đội U.23 Việt Nam, Malaysia, Lào từ tỉnh Songkhla về thủ đô Bangkok. Quyết định này được chính thức công bố vào ngày 26.11.

Nguyên nhân là tình hình lũ lụt phức tạp tại tỉnh Songkhla khiến khâu chuẩn bị cho SEA Games 33 bị cản trở. Tính đến tối 25.11, trước trận đấu đầu tiên của bảng B giữa U.23 Việt Nam và Lào 9 ngày, tỉnh Songkhla vẫn chìm trong biển nước.

Truyền thông Thái Lan cho biết mực nước cao nhất lên đến 3 m. Hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng, những tuyến đường huyết mạch bị chia cắt, các chuyến bay đều phải tạm hoãn.

Chủ nhân học bổng chính phủ New Zealand trích học bổng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Cơ quan Giáo dục New Zealand và Tổng lãnh sự quán New Zealand ở TP.HCM hôm 23.11 phối hợp tổ chức lễ trao học bổng chính phủ New Zealand bậc ĐH (NZUA) năm 2025. Tại đây, nữ sinh Đỗ Trần Phương Uyên, 18 tuổi, đại diện cho các tân chủ nhân học bổng NZUA phát biểu cảm nghĩ đồng thời gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân giúp ước mơ của các em thành hiện thực, bởi theo cô "không có thành công nào được gặt hái một mình".

Trước khi khép lại phần phát biểu, Phương Uyên khiến cả hội trường lắng đọng khi đề cập đến bao khó khăn, thiếu thốn và mất mát mà đồng bào ta đang trải qua trong cơn lũ dữ, sau đó là vỡ òa xúc động khi thông báo cô sẽ "trích" một phần học bổng để san sẻ nỗi đau cùng đồng bào vùng lũ. Tuy nhiên, vì học bổng trừ thẳng vào học phí nên Uyên quyết định tự bỏ ra 20 triệu đồng tiền túi để thực hiện mong muốn của mình.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.