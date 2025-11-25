Toàn cảnh 17h ngày 25.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Bất ngờ lý do ô tô ‘ngửa bụng’ ở Hà Nội | Bộ đội vất vả cứu trâu đứng trên mái nhà

Hà Nội gửi yêu thương vào tâm lũ: "giá mà còn nhiều thời gian hơn"

Trong những ngày mưa lũ phủ xuống miền trung, các chuyến xe chở đầy yêu thương từ khắp miền bắc lại nối nhau lăn bánh xuyên đêm, đem theo nhu yếu phẩm được chuẩn bị cẩn thận đến với bà con vùng lũ. Giữa nhịp sống bộn bề của Thủ đô, những điểm tập kết nhỏ bé lại bừng lên như ngọn lửa ấm, nơi ai ghé đến cũng chỉ nói một câu giản dị: "Còn gì cần thêm không?". Và từ chính những hành động tưởng như nhỏ nhoi ấy, lòng người miền bắc nói riêng và người dân Việt Nam một lần nữa cho thấy truyền thống "lá lành đùm lá rách" chưa bao giờ phai nhạt.



Hà Nội Gửi Yêu Thương Vào Tâm Lũ: "Giá Mà Còn Nhiều Thời Gian Hơn"

Tổng hợp tình hình thời tiết, mưa bão trên cả nước trong ngày 25.11

Ngày 25.11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực đông bắc Bắc bộ và tiếp tục tăng cường, mở rộng đến trung Trung bộ.

Bắc bộ trời rét đậm, không khí lạnh ảnh hưởng đến trung Trung bộ

Trung Quốc nói gì về kế hoạch đưa tên lửa Nhật Bản đến đảo gần Đài Loan? Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24.11 tuyên bố rằng kế hoạch triển khai tên lửa Nhật Bản đến một hòn đảo gần Đài Loan 'gây căng thẳng khu vực và kích động đối đầu quân sự'.

Nhật Bản tính triển khai tên lửa đến đảo gần Đài Loan, Trung Quốc nói gì

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.



