Toàn cảnh 17h: Thâm nhập 'đại công trường' san lấp | Vì sao chủ quán karaoke Monaza Tuấn 'Gốm' bị bắt
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Thâm nhập 'đại công trường' san lấp | Vì sao chủ quán karaoke Monaza Tuấn 'Gốm' bị bắt

Thanh Niên
Thanh Niên
01/12/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 1.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 1.12: Thâm nhập 'đại công trường' san lấp | Vì sao chủ quán karaoke Monaza Tuấn 'Gốm' bị bắt

Binh đoàn xe ben tung hoành giữa lòng đô thị

Từ thông tin do người dân cung cấp, PV Thanh Niên đã thâm nhập một "đại công trường" san lấp bùn đen không phép. Nguồn gốc của lượng bùn đen khổng lồ này là từ một công trình cao cấp tại TP.HCM, vận chuyển về Đồng Nai.

Binh đoàn xe ben tung hoành giữa lòng đô thị

Từ ngày 1.12.2025, hành khách chỉ làm thủ tục bay tại quầy nếu ký gửi hành lý

Quy định nằm trong lộ trình thực hiện theo Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Từ ngày 1.12.2025, hành khách chỉ làm thủ tục bay tại quầy nếu ký gửi hành lý

Đội U.23 Việt Nam đã đến Thái Lan, luyện tập ngay cho trận gặp Lào

Sau 1 giờ 30 phút bay, chuyến bay chở đội U.23 Việt Nam đã đáp xuống sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) lúc 14 giờ. Thầy trò HLV Kim Sang-sik được hỗ trợ nhiệt tình trong các khâu làm thủ tục nên nhanh chóng lấy hành lý, ra xe buýt và trở về khách sạn The Quarter Ramkhamhaeng, cách sân bay khoảng 20 phút di chuyển.

Đội U.23 Việt Nam đã đến Thái Lan, luyện tập ngay cho trận gặp Lào

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
