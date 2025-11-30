Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Tài xế mua biển giả, húc ngã xe CSGT | Thời tiết TP.HCM khác gì sau đợt lạnh lạ?
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Tài xế mua biển giả, húc ngã xe CSGT | Thời tiết TP.HCM khác gì sau đợt lạnh lạ?

Thanh Niên
Thanh Niên
30/11/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 30.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngảy 30.11: Tài xế mua biển giả, húc ngã xe CSGT | Thời tiết TP.HCM khác gì sau đợt lạnh lạ?

Bão số 15 (Koto) sẽ đi thẳng vào miền Trung, gây mưa lớn

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 7 giờ sáng 30.11.2025, tâm bão số 15 (tên quốc tế là bão Koto) ở trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông.

Bão số 15 (Koto) sẽ đi thẳng vào miền Trung, gây mưa lớn

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tương đương 75 - 88 km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng bắc đông bắc, tốc độ khoảng 3km/giờ. Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, bão số 15 tiếp tục đổi hướng thêm 2 lần di chuyển, sau đó sẽ hướng thẳng vào các tỉnh miền Trung.

Làm rõ vụ học sinh chạy xe độ, che biển số

Ngày 29.11, Công an phường Tam Bình (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xác minh clip một thiếu niên mặc đồ học sinh Trường THCS - THPT H.S chạy xe che biển số và có dấu hiệu độ chế, thay đổi kết cấu.

Làm rõ vụ học sinh chạy xe độ, che biển số

"Vượt mặt" Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy bật khóc vì "lập cú đúp" giải thưởng

Tối 29.11, lễ trao giải Vietnam iContent Awards 2025 chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Trong đó, sự hiện diện của các nghệ sĩ như Hòa Minzy, Duy Khánh, Jun Phạm, Ngọc Thanh Tâm, Nam vương Tuấn Ngọc, Hoa hậu Lê Hoàng Phương... khiến không khí của sự kiện trở nên sôi động hơn.

'Vượt mặt' Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy bật khóc vì 'lập cú đúp' giải thưởng

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

