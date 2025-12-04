Toàn cảnh 17h: Biển đông lại sắp có bão số 16? | Lý giải nguyên nhân ‘hố tử thần’ tại Đà Nẵng

Toàn cảnh 17h ngày 4.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Thâm nhập “đại công trường” san lấp trái phép – Kỳ 3: Các bãi chứa đều không phép

Sau gần 1 tháng bí mật ghi nhận hoạt động của 2 bãi san lấp trái phép tại khu vực KP.Tân Vạn 3 và KP.Tân Vạn 4, ngày 11.11, PV Thanh Niên phối hợp với đoàn liên ngành UBND P.Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành kiểm tra đột xuất.

Yêu cầu hủy “lệnh” dừng trông xe điện ở chung cư đông dân nhất Hà Nội

Trao đổi với Thanh Niên sáng 4.12, một lãnh đạo UBND P.Hoàng Liệt cho biết, địa phương đã làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm sau khi đơn vị này quyết định tạm dừng nhận trông giữ xe mới và tiến tới ngừng hoàn toàn việc trông giữ xe điện (xe máy điện, xe đạp điện) ở tầng hầm từ ngày 1.2.2026.

Bất chấp giá rét, người Hà Nội vẫn xỏ giày chạy bộ

Những ngày gió mùa tràn về Hà Nội, những bước chân chạy bộ vẫn nối nhau trên các cung đường quen thuộc. Ở Hồ Gươm hay công viên Thống Nhất, các nhóm bạn hay các câu lạc bộ chạy đều đặn sải bước, đã trở thành nét đẹp của mùa đông thủ đô.

