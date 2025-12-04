Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Biển đông lại sắp có bão số 16? | Lý giải nguyên nhân ‘hố tử thần’ tại Đà Nẵng
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Biển đông lại sắp có bão số 16? | Lý giải nguyên nhân ‘hố tử thần’ tại Đà Nẵng

Thanh Niên
Thanh Niên
04/12/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 4.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Biển đông lại sắp có bão số 16? | Lý giải nguyên nhân ‘hố tử thần’ tại Đà Nẵng

Thâm nhập “đại công trường” san lấp trái phép – Kỳ 3: Các bãi chứa đều không phép

Sau gần 1 tháng bí mật ghi nhận hoạt động của 2 bãi san lấp trái phép tại khu vực KP.Tân Vạn 3 và KP.Tân Vạn 4, ngày 11.11, PV Thanh Niên phối hợp với đoàn liên ngành UBND P.Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành kiểm tra đột xuất. 

Thâm nhập 'đại công trường' san lấp trái phép – Kỳ 3: Các bãi chứa đều không phép

Yêu cầu hủy “lệnh” dừng trông xe điện ở chung cư đông dân nhất Hà Nội

Trao đổi với Thanh Niên sáng 4.12, một lãnh đạo UBND P.Hoàng Liệt cho biết, địa phương đã làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm sau khi đơn vị này quyết định tạm dừng nhận trông giữ xe mới và tiến tới ngừng hoàn toàn việc trông giữ xe điện (xe máy điện, xe đạp điện) ở tầng hầm từ ngày 1.2.2026.

Yêu cầu hủy 'lệnh' dừng trông xe điện ở chung cư đông dân nhất Hà Nội

Bất chấp giá rét, người Hà Nội vẫn xỏ giày chạy bộ

Những ngày gió mùa tràn về Hà Nội, những bước chân chạy bộ vẫn nối nhau trên các cung đường quen thuộc. Ở Hồ Gươm hay công viên Thống Nhất, các nhóm bạn hay các câu lạc bộ chạy đều đặn sải bước, đã trở thành nét đẹp của mùa đông thủ đô. 

Bất chấp giá rét, người Hà Nội vẫn xỏ giày chạy bộ

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Tài xế mua biển giả, húc ngã xe CSGT | Thời tiết TP.HCM khác gì sau đợt lạnh lạ?

Toàn cảnh 17h: Tài xế mua biển giả, húc ngã xe CSGT | Thời tiết TP.HCM khác gì sau đợt lạnh lạ?

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Thâm nhập 'đại công trường' san lấp | Vì sao chủ quán karaoke Monaza Tuấn 'Gốm' bị bắt

Toàn cảnh 17h: Lắt léo vụ 48 căn nhà xây trên đất người khác | 1.000 km đèn LED thắp sáng nhà thờ Đức Bà

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Biển Đông bão số 16 Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm hà nội Sạt lở đèo Mimosa mưa lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận