Toàn cảnh 17h: Bên trong hiện trường vụ cháy kinh hoàng | Nghịch lý tại công viên chục tỉ

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh trong đêm 5.12, đã kịp thời phối hợp với người dân hỗ trợ cứu nạn hai ngư dân bị chìm thuyền trong lúc thả lưới đánh bắt hải sản ở cửa Gianh.

Không khí Giáng sinh đã tràn ngập phố phường TP.HCM từ những ngày đầu của tháng 12.2025. Nhiều quán cà phê, địa điểm tham quan được trang trí rực rỡ thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in.

Ngày 5.12, hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Kinh tế, Kinh doanh và Tài chính với chủ đề "Kinh tế, Kinh doanh và Tài chính trong Kỷ nguyên mới: Thích ứng và Phát triển" do Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế phối hợp với nhiều trường đại học trong và ngoài nước tổ chức đã diễn ra tại TP.Huế. Hội thảo quy tụ đại diện lãnh đạo các trường, chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, đại diện doanh nghiệp, cùng giảng viên và sinh viên trong nước và quốc tế.

Điểm đặc biệt và đáng chú ý của hội thảo lần này là toàn bộ nội dung thảo luận được thực hiện bằng tiếng Anh.

