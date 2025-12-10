Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Làm rõ vụ lột bông tai cháu bé 5 tuổi | Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Thanh Niên
Thanh Niên
10/12/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 10.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Bé gái 5 tuổi bị người lạ lột bông tai vàng ngay trước nhà

Ngày 10.12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM) đang lập hồ sơ, xác minh vụ việc bé gái 5 tuổi bị người lạ lột lấy đôi bông tai vàng xảy ra trên địa bàn.

Bé gái 5 tuổi bị người lạ lột bông tai vàng ngay trước nhà

Thợ may Cần Thơ trình làng kỹ thuật thêu độc lạ khiến mặt sau đẹp không kém mặt trước

Phá vỡ giới hạn của nghề thêu truyền thống, thợ may Trần Thanh Tòng (55 tuổi) ở TP.Cần Thơ đã sáng tạo kỹ thuật thêu ruy băng hai mặt, tạo nên những tác phẩm có vẻ đẹp nhân đôi, sống động ở mọi góc nhìn.

Thợ may Cần Thơ trình làng kỹ thuật thêu độc lạ khiến mặt sau đẹp không kém mặt trước

Chung cư cũ "bỏ hoang" giữa phố Tây, cư dân mòn mỏi chờ xây mới

Chung cư 155-157 Bùi Viện, từng là nơi sinh sống nhiều hộ dân trước khi di dời từ năm 2019, nay nằm bỏ hoang giữa phố đi bộ Bùi Viện, P.Bến Thành, TP.HCM. Hiện trạng này khiến nhiều cư dân đang tạm cư tiếp tục mong ngóng dự án sớm được triển khai để có thể trở về nơi ở cũ.

Chung cư cũ ‘bỏ hoang’ giữa phố Tây, cư dân mòn mỏi chờ xây mới

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

