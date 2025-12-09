Toàn cảnh 17h: Thảm kịch chuyến xe sau đám cưới | Thông tin tang lễ diễn viên Thương Tín

Toàn cảnh 17h ngày 9.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xét xử trong vụ án thứ 6 liên quan đến AIC

Sáng 9.12.2025, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) cùng 15 đồng phạm về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Đây là vụ án thứ 6 mà bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đưa ra xét xử vắng mặt.

Mùa đông năm nay Việt Nam có tuyết?

Từ cuối tháng 11 đến nay, người dân ở thành phố quanh năm đối mặt với nắng nóng cảm thấy thích thú ra đường để tận hưởng thời tiết đẹp và dễ chịu nhất năm cũng như không khí lễ hội mùa Noel. Đặc biệt ở P.Sài Gòn, khu vực gần Nhà thờ Đức Bà và các trung tâm thương mại, hàng quán được trang trí lung linh sắc màu chào đón mùa lễ hội cuối năm, đâu đâu cũng chật ních người vui chơi, mua sắm.

NSND Trịnh Kim Chi bị chồng "nhắc khéo" vì ít dành thời gian cho gia đình

Ngoài hoạt động nghệ thuật, NSND Trịnh Kim Chi còn đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghệ thuật Sân khấu và Giám đốc Sân khấu Trịnh Kim Chi. Bên cạnh đó, cô còn tham gia công việc giảng dạy, đào tạo nhiều học trò. Ở tuổi 54, bà bầu sân khấu kịch có cuộc hôn nhân viên mãn với ông xã là doanh nhân Võ Trấn Phương. Cặp đôi có với nhau hai con gái Khánh Ngân và Khánh Vy. Vì tính chất công việc bận rộn, nữ nghệ sĩ cho biết đôi khi bị chồng nhắc khéo ít thời gian dành cho gia đình.

