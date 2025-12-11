Giá vàng hôm nay 11.12.2025: Nhảy vọt lên trên 155 triệu đồng

Sáng 11.12, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tăng thêm 400.000 đồng, đưa giá mua vào lên 153,1 triệu đồng, bán ra lên 155,1 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được Công ty SJC tăng 500.000 đồng khi mua vào lên 150,1 triệu đồng, bán ra 152,6 triệu đồng. Chênh lệch mua bán vàng miếng SJC tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sáng 11.12 tăng vọt qua mức 155 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng mạnh lên 4.236 USD/ounce, cao hơn hôm qua 24 USD. Kim loại quý lên cao sau khi Ủy ban Thị trường Mở liên bang Mỹ (FOMC) thuộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cuối ngày 10.12 (theo giờ Mỹ) thông báo giảm lãi suất 25 điểm phần trăm, tương ứng 0,25%. Lãi suất chuẩn của Fed xuống còn khoảng 3,5 - 3,75%. Tuy nhiên, không phải tất cả quan chức của FOMC đồng thuận với quyết định này khi vẫn có 3 người phản đối.

Đồng thời, dựa trên biểu đồ dot-plot - vốn thể hiện dự báo lãi suất của từng thành viên, các quan chức Fed dự báo chỉ một đợt cắt giảm vào 2026 và một đợt khác vào 2027 trước khi đưa lãi suất quỹ liên bang về mục tiêu dài hạn khoảng 3%. Phần lớn các quan chức Fed tin rằng họ sẽ cần cắt giảm lãi suất ngắn hạn trong năm tới, nhưng mức độ cắt giảm lại gây chia rẽ sâu sắc khi vẫn có đến 7 người phản đối việc cắt giảm. Bên cạnh đó, Fed cũng thông báo sẽ mua tín phiếu kho bạc sau khi đã tạm dừng thu hẹp bảng cân đối kế toán trong cuộc họp tháng 10. Mục đích là giảm bớt áp lực trong thị trường tài trợ qua đêm. Cụ thể, ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu mua 40 tỉ USD tín phiếu kho bạc từ ngày 12.12. Fed dự kiến "duy trì mức mua cao trong vài tháng" trước khi có thể "giảm đáng kể".

Lãi suất đi xuống đã hỗ trợ cho giá vàng bật tăng. Chuyên gia giao dịch kim loại độc lập Tai Wong nhận định trên CNBC rằng, các nhà giao dịch vàng đã tỏ ra hài lòng với diễn biến của thị trường. Điều này đưa kim loại quý giao dịch ở mức đỉnh sau khi vượt qua đợt chốt lời ngắn hạn trước đó.