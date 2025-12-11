Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 11.12.2025: Nhảy vọt lên trên 155 triệu đồng

An Yến
An Yến
11/12/2025 09:42 GMT+7

Giá vàng tăng cao trở lại sau khi Mỹ công bố giảm lãi suất 0,25% như dự đoán.

Sáng 11.12, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tăng thêm 400.000 đồng, đưa giá mua vào lên 153,1 triệu đồng, bán ra lên 155,1 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được Công ty SJC tăng 500.000 đồng khi mua vào lên 150,1 triệu đồng, bán ra 152,6 triệu đồng. Chênh lệch mua bán vàng miếng SJC tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn là 2,5 triệu đồng/lượng. 

Giá vàng hôm nay 11.12.2025: Nhảy vọt lên trên 155 triệu đồng- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 11.12 tăng vọt qua mức 155 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng mạnh lên 4.236 USD/ounce, cao hơn hôm qua 24 USD. Kim loại quý lên cao sau khi Ủy ban Thị trường Mở liên bang Mỹ (FOMC) thuộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cuối ngày 10.12 (theo giờ Mỹ) thông báo giảm lãi suất 25 điểm phần trăm, tương ứng 0,25%. Lãi suất chuẩn của Fed xuống còn khoảng 3,5 - 3,75%. Tuy nhiên, không phải tất cả quan chức của FOMC đồng thuận với quyết định này khi vẫn có 3 người phản đối. 

Đồng thời, dựa trên biểu đồ dot-plot - vốn thể hiện dự báo lãi suất của từng thành viên, các quan chức Fed dự báo chỉ một đợt cắt giảm vào 2026 và một đợt khác vào 2027 trước khi đưa lãi suất quỹ liên bang về mục tiêu dài hạn khoảng 3%. Phần lớn các quan chức Fed tin rằng họ sẽ cần cắt giảm lãi suất ngắn hạn trong năm tới, nhưng mức độ cắt giảm lại gây chia rẽ sâu sắc khi vẫn có đến 7 người phản đối việc cắt giảm. Bên cạnh đó, Fed cũng thông báo sẽ mua tín phiếu kho bạc sau khi đã tạm dừng thu hẹp bảng cân đối kế toán trong cuộc họp tháng 10. Mục đích là giảm bớt áp lực trong thị trường tài trợ qua đêm. Cụ thể, ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu mua 40 tỉ USD tín phiếu kho bạc từ ngày 12.12. Fed dự kiến "duy trì mức mua cao trong vài tháng" trước khi có thể "giảm đáng kể". 

Lãi suất đi xuống đã hỗ trợ cho giá vàng bật tăng. Chuyên gia giao dịch kim loại độc lập Tai Wong nhận định trên CNBC rằng, các nhà giao dịch vàng đã tỏ ra hài lòng với diễn biến của thị trường. Điều này đưa kim loại quý giao dịch ở mức đỉnh sau khi vượt qua đợt chốt lời ngắn hạn trước đó. 

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 10.12.2025: Tăng gần 1 triệu đồng ngay khi mở cửa

Giá vàng hôm nay 10.12.2025: Tăng gần 1 triệu đồng ngay khi mở cửa

Giá vàng trong nước tăng, tiến gần mức 155 triệu đồng mỗi lượng. Kim loại quý thế giới tăng giảm trong biên độ rộng 100 USD/ounce và duy trì ở mức cao trước khi Mỹ công bố lãi suất.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá vàng hôm nay Vàng miếng vàng nhẫn Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận