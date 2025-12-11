Ngân hàng tăng mạnh lãi suất cho vay mua nhà

Không còn cho vay ưu đãi, một số nơi hết "room"

Ngày 9.12, khảo sát tại một số ngân hàng (NH) ở TP.HCM cho thấy chương trình cho vay mua bất động sản (BĐS) cho khách hàng cá nhân đang được siết lại. Đơn cử, hồi giữa năm 2025, BIDV đã công bố chương trình cho vay ưu đãi với khách hàng cá nhân đến 35 tuổi có nhu cầu mua/thuê mua nhà ở trên toàn quốc với lãi suất (LS) 5,5%/năm cố định trong vòng 3 năm, thời gian cho vay lên đến 40 năm và đặc biệt không phải trả gốc trong vòng 5 năm áp dụng trên số tiền tối đa 5 tỉ đồng mỗi khách hàng. Thế nhưng hiện nay, nhân viên phòng giao dịch NH BIDV P.Khánh Hội (TP.HCM) cho biết đã dừng gói cho vay LS ưu đãi cho người trẻ mua nhà khá lâu. Khách hàng muốn vay mua nhà có tài sản đảm bảo thì LS là 9,5%/năm. Và NH cũng chỉ tiếp nhận thông tin từ khách hàng nhưng hồ sơ phải chờ vì "khó giải ngân ngay trong tháng 12" do NH đã hết room.

Nhiều ngân hàng ngừng cho vay ưu đãi mua nhà đối với người trẻ ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong khi đó, tại một phòng giao dịch khác của NH Vietcombank, nhân viên tư vấn thông báo LS cho vay mua nhà hiện áp dụng cho khách hàng cá nhân là 7,3%/năm cố định trong 6 tháng, lên 7,8%/năm cố định trong 12 tháng… Riêng đối với khách hàng dưới 35 tuổi vay mua BĐS và có nhận lương qua NH này từ 3 tháng trở lên thì áp dụng LS 7,3%/năm trong 12 tháng đầu tiên, sau đó được tính bằng LS tiết kiệm 12 tháng trả lãi cuối kỳ cộng 2,8% cho 24 tháng còn lại. Nếu so sánh với LS ưu đãi NH này dành cho người trẻ từ 20 - 35 tuổi đã công bố trong tháng 4 chỉ từ 5,2%/năm thì hiện nay LS đã tăng mạnh; đồng nghĩa chương trình ưu đãi cho người trẻ mua nhà cũng không còn.

Tương tự, một trong những NH thương mại nhà nước là Agribank cũng thông báo từ cuối tháng 10 dừng triển khai một số chương trình, chính sách cho vay ưu đãi đối với khách hàng cá nhân, trong đó có chính sách cho vay ưu đãi mua nhà dành cho khách hàng trẻ tuổi. Trước đó, Agribank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng cá nhân dưới 35 tuổi vay mua nhà với số tiền vay tối đa 5 tỉ đồng, thời gian lên tới 40 năm, LS cố định 6,3% trong 18 tháng và miễn trả nợ gốc lên tới 5 năm…

Ngoài các NH thương mại nhà nước, từ giữa năm 2025, một số NH thương mại công bố có chương trình cho vay ưu đãi để người trẻ mua nhà thì nay cũng đều ngưng. Chẳng hạn, tại một phòng giao dịch của NH Sacombank tại P.Khánh Hội, người viết được nhân viên tư vấn LS cho khách hàng cá nhân vay mua BĐS hiện tại là 12%/năm, ngoài ra không còn chương trình ưu đãi nào khác. Cũng tương tự BIDV, nhân viên thông báo hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ nhu cầu của khách hàng nhưng sẽ khó được giải ngân trong tháng 12 vì hết room. Trả lời thắc mắc vì sao LS tăng cao, nhân viên này cho hay vì LS huy động tiền gửi đã tăng nên LS cho vay cũng tăng theo…Thử so sánh với chương trình cho vay ưu đãi mua BĐS trước đó mà Sacombank từng công bố thực hiện từ tháng 6 - 9 với LS chỉ từ 6,5%/năm thì nay LS đã tăng gần gấp đôi. Hay tại một phòng giao dịch NH Bản Việt, nhân viên cũng cho hay LS vay mua nhà có tài sản bảo đảm hiện tại đối với cá nhân thấp nhất là 9,5%/năm và không còn chương trình ưu đãi nào khác. Vào giữa năm, Bản Việt cũng là một trong những nhà băng sớm công bố chương trình cho vay ưu đãi mua nhà đối với người trẻ từ 22 - 35 tuổi với LS chỉ từ 6,6%/năm…

Lãi suất cho vay tăng vọt

Từ đầu tháng 11 đến nay, hầu hết các NH từ nhỏ đến lớn đều tăng LS tiết kiệm. Đây là nguyên nhân mà hầu hết nhân viên NH cho rằng LS cho vay cũng phải tăng theo, nhất là với khách hàng cá nhân. Chẳng hạn tại BIDV, với mức LS hiện tại dành cho khách hàng cá nhân vay mua BĐS lên 9,5%/năm là đã cao hơn trên 2% so với một tháng trước. Tương tự, Vietcombank vốn được xem là một trong những NH lớn nhất thường có LS cho vay "mềm" thì với LS cho vay 7,8%/năm là đã tăng khoảng 1,3% so với 2 tháng trước đây. Với nhóm NH thương mại, mức LS cho vay với nhóm khách hàng này đã tăng thêm khoảng 2 - 2,5% chỉ trong vòng 1 - 2 tháng qua. Ví dụ tại NH TMCP Quốc tế (VIB), LS cho vay khách hàng cá nhân mua BĐS hiện tại là 9%/năm và chịu phí trả trước từ 1 - 3%; riêng khách vay tiền mua BĐS để đầu tư với số tiền vay trên 5 tỉ đồng trở lên sẽ chịu LS 9,9%/năm nhưng không chịu phí phạt trả nợ trước hạn… Nhân viên tư vấn tại VIB cho hay mức LS này đã tăng hơn tháng trước khoảng 0,5%. Trong khi đó tại Sacombank, LS cho vay cá nhân đã lên đến 12%/năm… Tính chung, LS cho vay mua BĐS sau mức cố định ban đầu sẽ được thả nổi thì tại nhiều NH thương mại đều sẽ vượt lên trên 10%/năm khi dao động từ 11 - 14%/năm.

Theo chuyên gia kinh tế, TS Huỳnh Thanh Điền, trong năm các NH đã đẩy mạnh cho vay trong khi tiền huy động không theo kịp. Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực BĐS cũng khá cao trong thời gian vừa qua với ước tính chiếm gần 24% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Đây là mức khá cao nên có thể NH Nhà nước (NHNN) đã lưu ý và các NH "siết" lại nhằm hạn chế rủi ro, nguy cơ gây ra bong bóng tài sản. Từ đó trong tháng cuối cùng của năm, các NH chỉ ưu tiên dòng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy, việc hạn chế cho vay hay LS cho khách hàng cá nhân vay mua BĐS tăng là điều bình thường. Bước sang đầu năm mới thì điều này có thể thay đổi. Dù vậy, ông Điền cho rằng chỉ nên khuyến khích đẩy mạnh cho vay đối với khách hàng mua nhà đầu tiên để hỗ trợ các chủ đầu tư phát triển dự án. Khi các dự án phát triển thì cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho các ngành liên quan như vật liệu xây dựng, ngành xây dựng…