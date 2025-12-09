Giá vàng hôm nay 9.12.2025: Giằng co trước khi Mỹ công bố lãi suất

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 152,2 triệu đồng, bán ra 154,2 triệu đồng. ACB cũng giảm mỗi lượng vàng miếng 300.000 đồng, xuống 152,7 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 154,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào còn 151,5 triệu đồng, bán ra 154,2 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn giảm 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 149,7 triệu đồng, bán ra 152,7 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 149,2 triệu đồng, bán ra 151,8 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC giảm nhẹ ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng nhẹ 5 USD/ounce, lên 4.196 USD sau khi giảm mạnh trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 8.12) từ 4.211 USD xuống 4.179 USD. Vàng chịu áp lực bán do nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn bất chấp việc cắt giảm lãi suất trong tuần này. Một yếu tố khác gây áp lực bán vàng là tin tức mới nhất cho biết báo cáo lạm phát sản xuất của Mỹ cho tháng 10 và tháng 11, dự kiến công bố vào cuối tuần này, nay đã bị trì hoãn đến tháng 1. Qua đó càng làm gia tăng thêm bất ổn cho tình hình lạm phát hiện tại của Mỹ.

Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) của Fed bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ vào sáng thứ ba, và kết thúc vào chiều thứ tư với một tuyên bố của FOMC và sau đó là cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Thị trường đang dự đoán 90% khả năng lãi suất của Mỹ sẽ được cắt giảm 0,25% tại cuộc họp FOMC tuần này.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng tháng thứ 13 liên tiếp. Lượng vàng thỏi do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nắm giữ đã tăng 30.000 ounce troy trong tháng trước, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên khoảng 74,12 triệu ounce troy. Chu kỳ mua vàng hiện tại bắt đầu vào tháng 11.2024. Hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đã tăng tốc vào tháng 10 sau một thời gian tạm lắng vào giữa năm.