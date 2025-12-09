Ngân hàng Nhà nước bơm mạnh tiền, lãi suất kỳ hạn ngắn cao hơn dài

Ngân hàng Nhà nước bơm lượng tiền lớn nhất trên thị trường mở rơi vào kỳ hạn 14 ngày ở mức 10.159,25 tỉ đồng, kế đến là 28 ngày với 7.389 tỉ đồng, kỳ hạn 91 ngày với khối lượng 3.000 tỉ đồng, mức thấp nhất là 7 ngày chỉ 1.316,48 tỉ đồng. Mức lãi suất trúng thầu duy trì ở mức 4,5%/năm.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất giao dịch giữa các nhà băng tăng nhẹ 0,1%/năm ở một số kỳ hạn và duy trì ở mức cao. Ngày 9.12, lãi suất kỳ hạn qua đêm lên 7,5%/năm, 1 tuần lên 7,6%/năm, 2 tuần lên 7,5%/năm, 1 tháng ở mức 7,1%/năm, 3 tháng 7,2%/năm. Lãi suất có xu hướng cao ở những kỳ hạn ngắn, thấp ở kỳ hạn dài, điều này cho thấy các ngân hàng có nhu cầu vốn cho thanh khoản ở mức cao.

Lãi suất tiết kiệm ở các ngân hàng tăng cao ẢNH; NGỌC THẠCH

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, NHNN hỗ trợ thanh khoản thông qua thị trường mở ở mức cao. Thanh khoản hệ thống tiếp tục chịu áp lực, dù NHNN tiếp tục bơm ròng ở mức cao nhưng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng vẫn ở mức cao. Nhu cầu tín dụng tăng mạnh dịp cuối năm, theo số liệu mới nhất tính đến 27.11 tín dụng đã tăng 16,56% so với cuối 2024, trong khi tốc độ tăng trưởng huy động chưa tương ứng. Điều này buộc các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Xu hướng tăng lãi suất huy động đã lan sang một số ngân hàng thuộc nhóm Big 4, cho thấy căng thẳng thanh khoản không còn tập trung ở nhóm ngân hàng nhỏ như giai đoạn trước.

"Trong những tuần tới, NHNN có thể duy trì hoạt động bơm ròng để hỗ trợ thanh khoản trong bối cảnh nhu cầu vốn cuối năm tăng cao. Chúng tôi cho rằng việc NHNN nâng lãi suất trên thị trường mở nhiều khả năng sẽ được duy trì trong ngắn hạn nhằm ổn định cung-cầu cuối năm. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ khó chuyển sang giai đoạn thắt chặt khi nền kinh tế còn yếu, chịu tác động từ bão lũ, môi trường thương mại toàn cầu thiếu ổn định và mục tiêu tăng trưởng 2026 vẫn đối mặt nhiều thách thức", Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định.