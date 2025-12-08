Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Ngân hàng lớn tham gia 'cuộc đua' lãi suất tiết kiệm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
08/12/2025 18:12 GMT+7

Trong khi bảng lãi suất tiết kiệm công khai của một số ngân hàng ở mức thấp thì lãi huy động đối với khách hàng ưu tiên lại tăng khá mạnh, đụng mức kịch trần.

Ngân hàng lớn tăng lãi suất tiết kiệm

Bảng lãi suất tiết kiệm của Vietcombank trên website công bố từ 1,6 - 4,7%/năm ở các kỳ hạn từ 1 đến 60 tháng. Thế nhưng, khách hàng ưu tiên (Priority) của nhà băng này sẽ nhận được mức lãi suất cao hơn từ 0,9 - 3,15%/năm tùy các kỳ hạn, trong đó kỳ hạn ngắn có mức lãi suất rất cao, đụng kịch trần cho phép. Cụ thể, kỳ hạn gửi 1, 2, 3 tháng có mức lãi suất lên 4,75%/năm, 6 tháng ở mức 5,2%/năm, 12 tháng 5,6%/năm… So với tháng trước, lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn của Vietcombank tăng khoảng 0,75%/năm. Vietinbank tăng lãi suất trực tuyến thêm 0,4% ở kỳ hạn 1 - 2 tháng, lên 2,4%/năm; từ 3 - 5 tháng tăng thêm 0,5%, lên 2,8%/năm; 6 - 11 tháng tăng 0,6%, lên 3,9%/năm…

Ngân hàng lớn tham gia 'cuộc đua' lãi suất tiết kiệm- Ảnh 1.

Vietcombank tăng lãi suất kỳ hạn 1 tháng lên kịch trần 4,75%/năm

ẢNH: T.X

Các ngân hàng lớn đã nhập cuộc đường đua lãi suất huy động. Trước đó, hàng loạt ngân hàng cũng đã điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm như MB, VUB, NAM A BANK, OCB…. Nhiều nhà băng huy động ở mức cao kịch trần 4,75%/năm ở kỳ hạn 6 tháng. Đồng thời đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi nhằm huy động vốn trên thị trường.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của lãi suất không chỉ dừng lại ở thị trường bán lẻ (tiền gửi) mà còn thể hiện rõ trên thị trường liên ngân hàng, nơi các ngân hàng vay mượn lẫn nhau. Trong những ngày qua, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng ở mức cao trên 7%. Ngày 8.12, lãi suất qua đêm tăng thêm 0,4% lên 7,4%/năm; kỳ hạn 1 tuần tăng 0,6%, lên 7,5%/năm; 2 tuần tăng 0,05%, lên 7,5%/năm. Ở kỳ hạn 1,2 và 3 tháng giảm nhẹ 0,15%/năm, xuống còn 7,15 - 7 và 7,15%/năm. So với tuần trước, lãi suất tiền đồng liên ngân hàng tăng từ 1 - 2%/năm. Ngân hàng Nhà nước cuối tuần qua đã điều chỉnh lãi suất bơm vốn trên thị trường liên ngân hàng từ mức 4% lên 4,5%/năm (tăng sau 19 tháng duy trì ổn định). Lượng tiền bơm ròng ra thị trường tiếp tục ở mức cao. Ngày 8.12, hơn 18.316 tỉ đồng trúng thầu ở các kỳ hạn 7, 14, 28 và 91 ngày.

Huy động vốn đáp ứng nhu cầu cuối năm

Các ngân hàng luôn có nhu cầu tăng cường huy động vốn vào cuối năm để đáp ứng nhu cầu giải ngân tín dụng trước Tết. Đồng thời đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn (tỷ lệ cho vay trên huy động) và chuẩn bị cho kế hoạch năm mới. Đây là áp lực mang tính thời vụ nhưng khá quan trọng, quyết đi kế hoạch năm sau của các ngân hàng. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng những 3 quý đầu năm của các ngân hàng cũng khá cao. Chẳng hạn, VPBank tăng 29,4% so với cuối năm 2024, lên hơn 896.000 tỉ đồng; Techcombank tăng 21,4%, lên hơn 788.000 tỉ đồng; MB tăng 19,9%, lên 931.000 tỉ đồng; Vietcombank tăng 12,5%, lên 1,629 triệu tỉ đồng… Con số mới nhất từ BIDV, tính đến hết tháng 11, dư nợ tín dụng đạt gần 2,3 triệu tỉ đồng, tăng trưởng 13,7% so với đầu năm, dự kiến cả năm tăng trưởng 15 - 16%. Trong khi đó, huy động vốn đạt trên 2,3 triệu tỉ đồng, tăng trưởng 8% so với đầu năm, dự kiến cả năm tăng trưởng 12 - 13%. Agribank huy động đạt 2,33 triệu tỉ đồng, tăng 15,2% so đầu năm. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,95 triệu tỉ đồng, trong đó gần 65% tập trung vào lĩnh vực "Tam nông"…

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, do nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp vào cuối năm thường tăng cao, một số ngân hàng có thể điều chỉnh lãi suất huy động tăng nhẹ khoảng 0,5 - 1% tùy tình hình thực tế. Có ý kiến lo ngại tốc độ huy động thấp hơn tín dụng, thế nhưng Ngân hàng Nhà nước đã thông tin sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt, phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, bản thân các tổ chức tín dụng cũng chủ động hơn trong công tác quản trị rủi ro nói chung và quản lý thanh khoản nói riêng. Do vậy, vấn đề này ở thời điểm hiện tại chưa đáng quan ngại.

