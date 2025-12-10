Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 10.12.2025: Tăng gần 1 triệu đồng ngay khi mở cửa

Thanh Xuân
Thanh Xuân
10/12/2025 08:51 GMT+7

Giá vàng trong nước tăng, tiến gần mức 155 triệu đồng mỗi lượng. Kim loại quý thế giới tăng giảm trong biên độ rộng 100 USD/ounce và duy trì ở mức cao trước khi Mỹ công bố lãi suất.

Giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC mua vào 152,7 triệu đồng, bán ra 154,7 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng 500.000 đồng, lên 153 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 154,5 triệu đồng/lượng vàng miếng. Công ty Phú Quý tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, lên 151,7 triệu đồng, bán ra 154,7 triệu đồng… Giá vàng nhẫn tăng mỗi lượng 300.000 đồng, Công ty Phú Quý mua vào 149,8 triệu đồng, bán ra 152,8 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 148,8 triệu đồng, bán ra 151,4 triệu đồng… 

Giá vàng hôm nay 10.12.2025: Tiến sát mức 155 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng trong nước tăng cao

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng nhẹ 3 USD mỗi ounce, lên 4.212 USD. Trước khi thông tin về chính sách lãi suất được công bố, giá vàng biến động lên xuống trong biên độ rộng từ 4.175 - 4.217 USD/ounce. Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ và cuộc họp kết thúc vào chiều thứ tư với một tuyên bố của FOMC và sau đó là cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Thị trường dự báo 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% trong tuần này. Tuy nhiên, kỳ vọng của thị trường đang ngày càng tăng rằng tuyên bố của FOMC và những bình luận của Chủ tịch Fed Powell tại cuộc họp báo có thể thiên về quan điểm diều hâu hơn đối với chính sách tiền tệ của Mỹ - chủ yếu là do lo ngại về lạm phát dai dẳng.

Các ngân hàng trung ương vẫn duy trì vị thế là những người mua ròng đáng kể. Điều này phản ánh mối lo ngại rộng hơn về tình trạng phá giá tiền tệ, bất ổn địa chính trị và tầm quan trọng chiến lược của việc đa dạng hóa dự trữ khỏi các tài sản truyền thống tính bằng đô la. Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng chính thức tháng thứ 13 liên tiếp vào tháng 11, tích lũy thêm 74,12 triệu ounce vàng. Sự tích lũy liên tục này của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cùng với lực mua mạnh mẽ từ nhiều ngân hàng trung ương khác và dòng vốn đổ vào Quỹ ETF Cổ phiếu vàng SPDR (GLD), là động lực cấu trúc chính thúc đẩy mức tăng trưởng phi thường 60% của vàng từ đầu năm đến nay.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 9.12.2025: Giằng co trước khi Mỹ công bố lãi suất

Giá vàng hôm nay 9.12.2025: Giằng co trước khi Mỹ công bố lãi suất

Giá vàng trong nước giảm dù kim loại quý trên thị trường thế giới hồi phục trở lại sau đà giảm mạnh. Các nhà đầu tư thế giới bán vàng trước khi Mỹ công bố thông tin về lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước bơm mạnh tiền, lãi suất kỳ hạn ngắn cao hơn dài

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Mỹ Lãi suất ngân hàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận