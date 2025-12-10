Giá vàng hôm nay 10.12.2025: Tăng gần 1 triệu đồng ngay khi mở cửa

Giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC mua vào 152,7 triệu đồng, bán ra 154,7 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng 500.000 đồng, lên 153 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 154,5 triệu đồng/lượng vàng miếng. Công ty Phú Quý tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, lên 151,7 triệu đồng, bán ra 154,7 triệu đồng… Giá vàng nhẫn tăng mỗi lượng 300.000 đồng, Công ty Phú Quý mua vào 149,8 triệu đồng, bán ra 152,8 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 148,8 triệu đồng, bán ra 151,4 triệu đồng…

Giá vàng trong nước tăng cao ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng nhẹ 3 USD mỗi ounce, lên 4.212 USD. Trước khi thông tin về chính sách lãi suất được công bố, giá vàng biến động lên xuống trong biên độ rộng từ 4.175 - 4.217 USD/ounce. Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ và cuộc họp kết thúc vào chiều thứ tư với một tuyên bố của FOMC và sau đó là cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Thị trường dự báo 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% trong tuần này. Tuy nhiên, kỳ vọng của thị trường đang ngày càng tăng rằng tuyên bố của FOMC và những bình luận của Chủ tịch Fed Powell tại cuộc họp báo có thể thiên về quan điểm diều hâu hơn đối với chính sách tiền tệ của Mỹ - chủ yếu là do lo ngại về lạm phát dai dẳng.

Các ngân hàng trung ương vẫn duy trì vị thế là những người mua ròng đáng kể. Điều này phản ánh mối lo ngại rộng hơn về tình trạng phá giá tiền tệ, bất ổn địa chính trị và tầm quan trọng chiến lược của việc đa dạng hóa dự trữ khỏi các tài sản truyền thống tính bằng đô la. Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng chính thức tháng thứ 13 liên tiếp vào tháng 11, tích lũy thêm 74,12 triệu ounce vàng. Sự tích lũy liên tục này của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cùng với lực mua mạnh mẽ từ nhiều ngân hàng trung ương khác và dòng vốn đổ vào Quỹ ETF Cổ phiếu vàng SPDR (GLD), là động lực cấu trúc chính thúc đẩy mức tăng trưởng phi thường 60% của vàng từ đầu năm đến nay.