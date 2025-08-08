Nam diễn viên Adam Turck bị bắn tử vong khi can ngăn cãi nhau

Bi kịch bất ngờ đến với Adam Turck

Theo Independent, nam diễn viên Adam Turck, 35 tuổi, đã bị bắn vào sáng 2.8 bên ngoài một khu chung cư ở Richmond (Virginia, Mỹ). Anh tình cờ bắt gặp một cặp đôi đang cãi vã và xô xát dữ dội. Không chần chừ, Adam tiến đến can thiệp. Nhưng bất ngờ người đàn ông trong cuộc đã rút súng ra khỏi ba lô và nổ súng.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện Adam Turck cùng nghi phạm đều bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, vết thương quá nghiêm trọng khiến Adam không thể qua khỏi.

Adam Turck bị bắn khi can ngăn một cặp đôi cãi nhau

ẢNH: FBNV

Đối diện với nỗi đau tột cùng, gia đình Adam Turck đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn: hiến tạng. Đây không chỉ là một hành động cao cả, mà còn là cách để họ tin rằng một phần của Adam sẽ tiếp tục tồn tại.

Người hùng trong đời thực

Trong một tuyên bố chính thức, gia đình Adam Turck đã bày tỏ sự đau buồn và tự hào về hành động của anh. "Vào ngày 2.8, Adam Turck đã mạo hiểm mạng sống để bảo vệ một người trong tình huống nguy hiểm và chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ đến anh ấy vì sự hy sinh này". Gia đình cũng ví von hành động của Turck với nhân vật siêu anh hùng Superman và hy vọng những người nhận được tạng của anh sẽ cảm nhận được tinh thần của một người hùng vĩ đại.

Trước khi qua đời, Adam Turck là một diễn viên tài năng ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước khi qua đời, Adam Turck là một diễn viên tài năng, anh dành nhiều thời gian cho diễn xuất, tập thể hình và chăm sóc thú cưng. Anh vừa hoàn thành vai chính trong bộ phim Smoke: A Comedy of Horrors và dự kiến sẽ tham gia một dự án khác mang tên Dracula: A Comedy of Horrors trong tương lai. Lễ tưởng nhớ nam diễn viên sẽ được gia đình thông báo trong thời gian sớm nhất.