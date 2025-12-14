TP.HCM: Phát hiện thi thể ở cảng ICD, lưng xăm hình 'cá chép bên hoa sen'

Chiều 14.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức (thành phố Thủ Đức cũ) khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thi thể nam giới được người dân phát hiện trôi sông Sài Gòn, khu vực cảng ICD Phước Long.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ việc ẢNH: CTV

Đầu giờ chiều cùng ngày, nhân viên trong cảng ICD Phước Long (đường số 1, phường Thủ Đức) tá hỏa phát hiện thi thể người trôi trên sông Sài Gòn, tấp vào nơi tàu thuyền đang cập cảng.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, trục vớt thi thể, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Qua khám nghiệm ban đầu, thi thể là nam giới, độ tuổi từ 30 - 35, đang trong quá trình phân hủy nặng, mặc quần jean dài, áo thun tay dài. Sau lưng và vai trái nạn nhân có hình xăm "cá chép bên hoa sen", 2 cánh tay có xăm hoa văn. Trong người nạn nhân không có giấy tờ thùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Đến chiều 14.12, thi thể được đưa khỏi hiện trường ẢNH: CTV

Đến chiều cùng ngày, thi thể được đưa khỏi hiện trường. Vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.