Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Phát hiện thi thể ở cảng ICD, lưng xăm hình 'cá chép bên hoa sen'

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
14/12/2025 18:16 GMT+7

Tại khu vực cảng ICD (TP.HCM) chiều nay 14.12, người dân phát hiện thi thể nam giới trôi dạt. Trên lưng nạn nhân có xăm hình 'cá chép bên hoa sen'.

Chiều 14.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức (thành phố Thủ Đức cũ) khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thi thể nam giới được người dân phát hiện trôi sông Sài Gòn, khu vực cảng ICD Phước Long.

TP.HCM: Phát hiện thi thể ở cảng ICD, lưng xăm hình 'cá chép bên hoa sen'- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ việc

ẢNH: CTV

Đầu giờ chiều cùng ngày, nhân viên trong cảng ICD Phước Long (đường số 1, phường Thủ Đức) tá hỏa phát hiện thi thể người trôi trên sông Sài Gòn, tấp vào nơi tàu thuyền đang cập cảng.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, trục vớt thi thể, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Qua khám nghiệm ban đầu, thi thể là nam giới, độ tuổi từ 30 - 35, đang trong quá trình phân hủy nặng, mặc quần jean dài, áo thun tay dài. Sau lưng và vai trái nạn nhân có hình xăm "cá chép bên hoa sen", 2 cánh tay có xăm hoa văn. Trong người nạn nhân không có giấy tờ thùy thân nên chưa xác định được danh tính. 

TP.HCM: Phát hiện thi thể ở cảng ICD, lưng xăm hình 'cá chép bên hoa sen'- Ảnh 2.

Đến chiều 14.12, thi thể được đưa khỏi hiện trường

ẢNH: CTV

Đến chiều cùng ngày, thi thể được đưa khỏi hiện trường. Vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Thi thể người đàn ông nổi bên bờ sông Sài Gòn, bụng có hình xăm thằn lằn

Thi thể người đàn ông nổi bên bờ sông Sài Gòn, bụng có hình xăm thằn lằn

Người dân qua khu vực cảng Phúc Long (phường Thủ Đức, TP.HCM) thì phát hiện thi thể người đàn ông nổi bên bờ sông Sài Gòn.

Khám phá thêm chủ đề

Thi thể tử vong TP.HCM công an sông Sài Gòn Thi thể có hình xăm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận