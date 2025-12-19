Công an TP.HCM bắt 2 người trộm cắp tài sản và tổ chức sử dụng ma túy

Ngày 19.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án trộm cắp tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với Huỳnh Công Nhân (37 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) và Võ Minh Thoàng (36 tuổi, ở TP.HCM).

Võ Minh Thoàng khi bị bắt ẢNH: CACC

Theo điều tra, ngày 1.11, Nhân gọi điện rủ Thoàng chạy xe máy đến đón tại nhà trọ ở xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ) để đi trộm cắp tài sản. Khi đến hẻm 59 đường Bông Sao, phường Bình Đông (quận 8 cũ), Nhân xuống xe, còn Thoàng về trước.

Khi đi ngang một căn nhà trong hẻm Bùi Minh Trực, Nhân đột nhập vào bên trong lấy trộm một điện thoại và một laptop, rồi đem về cùng với Thoàng mang đi tiêu thụ. Sau khi bán chiếc laptop tại khu vực cầu Chữ Y (quận 8 cũ) được 3,8 triệu đồng, Nhân chia cho Thoàng 500.000 đồng.

Đến trưa 4.11, Nhân và Thoàng đến gầm cầu Ông Lớn (đường Nguyễn Văn Linh) mua 200.000 đồng ma túy đá cùng nhau sử dụng.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM nhanh chóng bắt giữ Thoàng và Nhân, thu giữ xe máy Atila Elizabeth biển số 59C1 - 334.87 (số máy VMVTBA-D-002951, số khung RLGKA12GD-8D002951) - phương tiện dùng gây án.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị chủ sở hữu xe máy nêu trên liên hệ tại trụ sở số 1798 Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông), gặp điều tra viên Phạm Minh Tuấn (ĐT: 0937.847.358) để cung cấp thông tin.