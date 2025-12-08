Bắt 'nữ quái' trộm tài sản của lưu học sinh Lào tại TP.HCM

Ngày 7.12, Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp Công an phường An Đông bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản của nhóm lưu học sinh Lào tại ký túc xá Trường dự bị đại học TP.HCM (91 Nguyễn Chí Thanh, quận 5 cũ).

Camera ghi lại nghi phạm lẻn vào ký túc xá, liên tiếp đột nhập nhiều phòng trọ của lưu học sinh Lào rồi lấy trộm tài sản ẢNH: CTV

Theo trình báo, khoảng 7 giờ 30 ngày 24.11, một phụ nữ khoảng 30 tuổi lẻn vào ký túc xá, liên tiếp đột nhập nhiều phòng trọ của lưu học sinh Lào rồi lấy trộm tài sản (1 laptop, 1 điện thoại iPhone, 9 triệu đồng, 100 USD cùng nhiều tài sản khác).

Nhận định vụ việc nghiêm trọng, nhất là liên quan đến công dân nước ngoài, tổ truy xét Công an phường An Đông đã phối hợp Phòng PC02 (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng, xác định nghi phạm là N.T.T (33 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp, đang ở tại phường Bình Hưng Hòa). Đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, liên tục thay đổi quần áo, balo để qua mặt lực lượng truy xét và tiếp tục gây thêm vụ trộm khác tại phường Thạnh Mỹ Lợi.

Tại cơ quan công an, N.T.T khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp và thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm tương tự trên địa bàn TP.HCM. Khám xét nơi ở của T., công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Vụ việc được xử lý nhanh chóng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng công an, góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế, đặc biệt với các nước láng giềng.

Qua đây, Công an phường An Đông khuyến cáo toàn thể sinh viên, lưu học sinh cần nâng cao cảnh giác, luôn khóa cửa phòng cẩn thận dù vắng mặt thời gian ngắn, cất tài sản có giá trị ở nơi an toàn. Đồng thời, chú ý người lạ mặt trong khu ký túc xá và báo ngay cho ban quản lý hoặc công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.