'Siêu trộm' khiến hàng loạt trạm biến áp ở Đà Nẵng - Quảng Ngãi tê liệt sa lưới

Ngày 1.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, cho biết đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ "siêu trộm" Trần Văn Tuấn (46 tuổi, trú thôn Ngọc Mỹ, P.Quảng Phú, TP.Đà Nẵng) vì thực hiện hàng loạt vụ trộm dây điện khiến nhiều trạm biến áp ở TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi bị tê liệt.

"Siêu trộm" Trần Văn Tuấn thực hiện hàng loạt vụ trộm dây điện khiến các trạm biến áp ở Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi bị tê liệt ẢNH: Đ.X

Đồng thời, lực lượng chức năng tạm giữ Đoàn Ngọc Đình (trú thôn Mộc Bài, xã Xuân Phú, TP.Đà Nẵng) để điều tra hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo điều tra, từ đầu tháng 11.2025, trên địa bàn liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm dây điện tại các trạm biến áp khu dân cư và khu sản xuất, gây thiệt hại gần 400 triệu đồng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện. Quá trình rà soát, trinh sát xác định Tuấn có 4 tiền án, thường xuyên di chuyển ban đêm, có nhiều dấu hiệu bất minh.

Qua điều tra cho thấy "siêu trộm" Trần Văn Tuấn hoạt động theo phương thức chuyên nghiệp, thường đi lại giữa Đà Nẵng - Quảng Ngãi để tìm địa điểm gây án, chủ yếu nhắm vào các trạm biến áp tách biệt, ít người qua lại. Nghi phạm Tuấn còn móc nối với các điểm thu mua phế liệu để tiêu thụ tang vật một cách nhanh chóng vào ban đêm.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai vì nghiện đánh bạc qua mạng, không có việc làm nên nảy sinh ý định trộm dây điện. Ban ngày, nghi phạm đi dò tìm các trạm biến áp vắng người; ban đêm mang kìm cộng lực, tua vít, cờ lê, găng tay… để cắt trộm dây điện rồi mang bán cho 2 cơ sở thu mua phế liệu do Đoàn Ngọc Đình và Võ Thị Trinh (trú thôn Đàn Long, xã Chiêm Đàn, TP.Đà Nẵng) làm chủ.

Đoàn Ngọc Đình (bên trái) bị tạm giữ để điều tra hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" ẢNH: Đ.X

Tang vật thu giữ gồm 128 kg dây đồng, xe máy Honda Wave biển số 92L1-3228, túi dụng cụ phá cắt, điện thoại và nhiều sim rác phục vụ liên lạc.

Ngoài hành vi trộm cắp, Tuấn còn có dấu hiệu đánh bạc qua mạng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Văn Tuấn, Đoàn Ngọc Đình và Võ Thị Trinh theo quy định pháp luật.