Đà Nẵng: Nhựa đường bốc cháy dữ dội, robot chữa cháy khẩn cấp ứng cứu

Chiều 1.12, lãnh đạo UBND xã Bà Nà (TP.Đà Nẵng), cho biết đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã điều động thêm robot chữa cháy đến hiện trường để nỗ lực dập tắt đám cháy bùng phát tại bãi đất trống trên địa bàn.

Nhựa đường bị rò rỉ bốc cháy dữ dội tạo cột khói cao hàng chục mét ẢNH: HUY ĐẠT

Trước đó, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 1.12, một cột khói cao hàng chục mét bất ngờ bốc lên từ khu vực bãi đất trống phía sau Bệnh viện Hòa Vang (đường Trường Sơn, thôn Thạch Nham Tây, xã Bà Nà, TP.Đà Nẵng), khiến các bệnh nhân ở bên trong bệnh viện hoảng sợ, lo ngại cháy lan.

Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng điều động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường ẢNH: HUY ĐẠT

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng lập tức huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, nhiều xe chuyên dụng tiếp cận hiện trường, triển khai dập lửa.

Ghi nhận tại hiện trường có nhiều tiếng nổ phát ra, để đảm bảo an toàn cho lực lượng chữa cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng ngay lập tức điều động khẩn cấp robot chữa cháy có mặt tại hiện trường, tham gia chữa cháy.

Lãnh đạo UBND xã Bà Nà cho biết thêm, khu vực cháy là bãi đất trống, nơi vài ngày trước một doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam (cũ) đã tập kết các thùng chứa nhựa đường.

Điều động khẩn cấp robot cứu hỏa tham gia chữa cháy ẢNH: HUY ĐẠT

"Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhựa đường rò rỉ, bén lửa gây cháy”, đại diện lãnh đạo UBND xã Bà Nà thông tin.

Hiện, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai phương án đưa robot chữa cháy tiếp cận, dập lửa.