Nữ chủ tịch đầu tiên của đặc khu Hoàng Sa

Sáng nay (1.12), Thành ủy và UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ thành phố công bố nhiều quyết định phân công, điều động và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt, trong đó đáng chú ý là việc chỉ định tân Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa.

Theo quyết định, bà Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh thanh tra thành phố, được phân công và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, đồng thời kiêm nhiệm Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy và được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa.

Đây là lần đầu tiên chức danh này do một nữ cán bộ đảm nhiệm.

Người tiền nhiệm của bà Hoa là ông Phan Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ. Ông Bình được phân công, tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy. Các quyết định này có thời hạn 5 năm.

Tân Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa Trần Thị Kim Hoa (thứ 3 từ trái sang) nhận hoa chúc mừng ÀNH: S.X

Cũng tại hội nghị, ông Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh văn phòng Thành ủy, được điều động đến UBND TP để Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm giữ chức Chánh thanh tra thành phố.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026, sau sáp nhập) ngày 1.7, UBND thành phố đã công bố quyết định bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành.

Khi đó, ông Phan Văn Bình (44 tuổi) được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa, trở thành Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa trẻ nhất từ trước đến nay.

Ông Bình là Chủ tịch Hoàng Sa thứ 5. Trước ông Bình, chức danh này đều do các Giám đốc Sở Nội vụ thành phố kiêm nhiệm, gồm: ông Nguyễn Hữu Lợi (từ tháng 10.2024), ông Võ Ngọc Đồng (2016 - 10.2024), ông Võ Công Chánh (2014 - 2016) và ông Đặng Công Ngữ (2009 - 2014).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị các cán bộ mới được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm; giữ gìn đoàn kết; chủ động, sáng tạo trong tham mưu cho Thành ủy và UBND thành phố về xây dựng đảng, công tác tổ chức - cán bộ, cũng như triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về xây dựng, phát triển Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.