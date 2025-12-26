Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: 5 ngày, phát hiện 3 thi thể trên sông Sài Gòn

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
26/12/2025 16:57 GMT+7

Một thi thể nam giới khoảng 50 tuổi được phát hiện trên sông Sài Gòn, tay nạn nhân có đeo vòng và nhẫn. Đây là thi thể thứ 3 được phát hiện trong 5 ngày qua.

Chiều 26.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ vụ thi thể được phát hiện trên sông Sài Gòn, đoạn qua địa bàn phường An Khánh (TP.Thủ Đức cũ).

TP.HCM: 5 ngày phát hiện 3 thi thể người trên sông Sài Gòn - Ảnh 1.

5 ngày qua, cơ quan chức năng phường An Khánh phát hiện 3 thi thể trên sông Sài Gòn

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, đầu giờ chiều cùng ngày, người dân lưu thông trên sông Sài Gòn qua khu vực bờ TP.Thủ Đức cũ thì phát hiện một thi thể nên trình báo công an.

Tại hiện trường, nạn nhân là nam giới, nằm úp, đang trong quá trình phân hủy, tóc ngắn bạc, khoảng 50 tuổi, mặc quần tây dài màu xanh, áo sơ mi, tay có đeo nhẫn và vòng màu trắng.

Nhận tin báo, các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt trục vớt thi thể, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong.

Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên hiện cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nhân thân của người này để phục vụ công tác điều tra.

5 ngày qua, cơ quan chức năng phường An Khánh đã lần lượt phát hiện 3 thi thể người trôi dạt sông Sài Gòn. Tất cả đều chưa rõ nhân thân.

Tin liên quan

TP.HCM: Phát hiện thi thể nữ trên sông Sài Gòn, bàn tay 6 ngón

TP.HCM: Phát hiện thi thể nữ trên sông Sài Gòn, bàn tay 6 ngón

Người dân đi qua khu vực bờ sông Sài Gòn, đoạn gần nóc hầm Thủ Thiêm (TP.HCM) thì phát hiện thi thể nữ, với đặc điểm nhận dạng bàn tay có 6 ngón.

Khám phá thêm chủ đề

Thi thể sông Sài Gòn TP.HCM tử vong
