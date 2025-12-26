TP.HCM: 5 ngày, phát hiện 3 thi thể trên sông Sài Gòn

Chiều 26.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ vụ thi thể được phát hiện trên sông Sài Gòn, đoạn qua địa bàn phường An Khánh (TP.Thủ Đức cũ).

5 ngày qua, cơ quan chức năng phường An Khánh phát hiện 3 thi thể trên sông Sài Gòn

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, đầu giờ chiều cùng ngày, người dân lưu thông trên sông Sài Gòn qua khu vực bờ TP.Thủ Đức cũ thì phát hiện một thi thể nên trình báo công an.

Tại hiện trường, nạn nhân là nam giới, nằm úp, đang trong quá trình phân hủy, tóc ngắn bạc, khoảng 50 tuổi, mặc quần tây dài màu xanh, áo sơ mi, tay có đeo nhẫn và vòng màu trắng.

Nhận tin báo, các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt trục vớt thi thể, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong.

Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên hiện cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nhân thân của người này để phục vụ công tác điều tra.

5 ngày qua, cơ quan chức năng phường An Khánh đã lần lượt phát hiện 3 thi thể người trôi dạt sông Sài Gòn. Tất cả đều chưa rõ nhân thân.