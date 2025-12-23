Sáng 23.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ phát hiện thi thể nam giới trôi sông Sài Gòn, đoạn qua địa bàn phường An Khánh (thành phố Thủ Đức cũ).

Phát hiện thi thể nam giới trôi vào nhà dân ven sông Sài Gòn ẢNH: CTV

Khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, người dân khu vực phát hiện thi thể nổi trên sông Sài Gòn, trôi dạt phía sau một nhà dân ven bờ thuộc phường An Khánh, đoạn cách cầu Sài Gòn khoảng 500 mét.

Tại hiện trường, nạn nhân là nam giới, khoảng 40 - 50 tuổi, thời gian tử vong chưa lâu, mặc áo thun ngắn tay màu xám, quần đùi màu đen, không có giấy tờ tùy thân.

Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Khánh nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 22.12, cũng tại khu vực bờ sông Sài Gòn, cùng địa bàn phường An Khánh, cách vị trí nói trên khoảng 3 km, cơ quan chức năng phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng 40 - 50 tuổi, thời gian tử vong chưa lâu, với đặc điểm nhận dạng có một bàn tay 6 ngón, móng tay sơn màu đỏ.