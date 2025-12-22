TP.HCM: Phát hiện thi thể nữ trên sông Sài Gòn, bàn tay 6 ngón

Ngày 22.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một phụ nữ. Thi thể được phát hiện tại khu vực bờ sông Sài Gòn, đoạn nóc hầm Thủ Thiêm (phường An Khánh, thành phố Thủ Đức cũ).

Phát hiện thi thể nữ trên sông Sài Gòn, bàn tay có 6 ngón ẢNH: CACC

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 20.12, quản lý bãi cát ven sông Sài Gòn trên đường Nguyễn Thiện Thành (phường An Khánh) đến khu vực bờ sông thì tá hỏa phát hiện thi thể người trôi sông.

Nhận tin báo, Công an phường An Khánh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định danh tính. Tại hiện trường, nạn nhân là nữ giới, da trắng, mới tử vong, khoảng 40 - 50 tuổi, bàn tay có 6 ngón. Các ngón tay, chân sơn màu đỏ (ngón cái bị tật chia thành 2 ngón), mặc đồ bộ màu xanh, họa tiết bông hoa màu đỏ, mặc áo khoác ngoài màu đỏ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo qua đặc điểm nhận dạng, ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân vui lòng liên hệ điều tra viên Lý Hải Dương (số điện thoại 090.950.7658 hoặc đến số 9 Võ Nguyên Giáp (phường Tăng Nhơn Phú, thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) để hỗ trợ công tác điều tra.