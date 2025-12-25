Công an TP.HCM khởi tố 4 bị can trong đường dây gas giả quy mô lớn

Ngày 25.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, cụ thể là gas giả.

Các bị can bị khởi tố trong đường dây sản xuất, tiêu thụ gas giả quy mô lớn ẢNH: CTV

Các bị can bị khởi tố gồm: Trần Quốc Tế (37 tuổi), Lê Hồng Vân (51 tuổi), Phạm Thiện Đến (37 tuổi) và Phạm Tấn Phát (33 tuổi, cùng ở TP.HCM).

Theo điều tra ban đầu, bị can Trần Quốc Tế với vai trò Giám đốc Công ty TNHH năng lượng An Lộc Phát miền Nam đã lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty để hoạt động phi pháp. Dù doanh nghiệp đăng ký kinh doanh phân phối khí gas hóa lỏng nhưng thực chất cơ sở này không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy và an toàn kỹ thuật.

Dán tem giả ngay tại điểm giao hàng

Các đối tượng tự ý lắp đặt hệ thống bơm - nạp, tổ chức sang chiết gas trực tiếp từ xe bồn vào vỏ bình của nhiều nhãn hiệu đang được bảo hộ trên thị trường.

Đường dây sản xuất, tiêu thụ gas giả hoạt động theo quy trình khép kín ẢNH: CTV

Để đối phó cơ quan chức năng, đường dây này hoạt động theo quy trình khép kín. Các bị can phân công chặt chẽ, chia rõ các khâu từ mua gas số lượng lớn, sang chiết đến vận chuyển.

Đồng thời, xóa dấu vết bằng cách sử dụng các ứng dụng nhắn tin có chế độ tự xóa nội dung giao dịch.

Công an xác định, thủ đoạn đường dây này tinh vi, công đoạn khò màng co và dán tem nhãn giả thường không thực hiện tại kho mà làm ngay tại điểm giao hàng hoặc cửa hàng tiêu thụ để tránh bị phát hiện khi đang vận chuyển trên đường.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng và các đại lý bằng cách bán gas giả với giá thấp hơn hàng chính hãng từ 30 - 50%.

Đáng chú ý, một số chủ cửa hàng dù biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp nhưng vẫn tiếp tay bằng cách cung cấp vỏ bình và địa điểm để các đối tượng hoàn tất việc dán nhãn giả.

Trong đó, cơ quan công an xác định cửa hàng gas Vi Văn Tín (địa chỉ 212 Mai Xuân Thưởng, phường Bình Tây, TP.HCM) do bị can Lê Hồng Vân làm chủ là một mắt xích quan trọng trong chuỗi tiêu thụ này.

Nhóm bị can chiết gas trái phép từ xe bồn vào vỏ bình của các thương hiệu lớn rồi dán tem giả, bán ra thị trường với giá rẻ hơn từ 30 - 50% ẢNH: CTV

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn bình gas giả mạo nhãn hiệu, hàng ngàn vỏ bình chờ chiết nạp cùng hệ thống máy móc, tem nhãn giả. Kết quả giám định khẳng định toàn bộ tang vật đều là hàng giả.

Công an cảnh báo, việc sang chiết gas trái phép không chỉ xâm phạm quyền lợi doanh nghiệp chân chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của khu dân cư xung quanh.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đường dây sản xuất, tiêu thụ gas giả nói trên, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.