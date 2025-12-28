Công an TP.HCM tiếp tục 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' xóa 'chuồng cọp'

Ngày 28.12, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) phối hợp công an và UBND phường Xuân Hòa (quận 3 cũ) tổ chức vận động, hỗ trợ người dân tháo dỡ “chuồng cọp”, hàng rào sắt che chắn ban công, mở lối thoát nạn thứ 2 tại cư xá 139 Lý Chính Thắng.

Tổ công tác tuyên truyền mở lối thoát nạn tại căn hộ của bà S. ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Từ 9 giờ sáng, tổ công tác trực tiếp đến từng căn hộ còn tồn tại lồng sắt, khung sắt bít kín lối thoát để tuyên truyền, giải thích nguy cơ mất an toàn PCCC, đồng thời hỗ trợ người dân cắt dỡ, mở lối thoát hiểm ngay tại chỗ.

Song song đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thông cơ sở, mạng xã hội, các nhóm khu phố và tại các buổi sinh hoạt cộng đồng.

Tại căn hộ chật hẹp của bà V.T.S (71 tuổi), nơi sinh sống của 4 người, nhiều vật dụng dễ cháy được chất ngổn ngang, cạnh bàn thờ thắp nhang và hệ thống dây điện chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Trước đây, do lo ngại trộm cắp, gia đình bà lắp “chuồng cọp” để chống trộm, đồng thời cơi nới thêm không gian sinh hoạt.

Sau khi được tổ công tác phân tích, vận động, bà S. đồng tình, cho rằng an toàn tính mạng là trên hết. Chỉ khoảng 15 phút, lối thoát nạn thứ 2 qua lồng sắt đã được mở hoàn chỉnh.

Một lối thoát nạn thứ 2 nhanh chóng hoàn tất ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tại căn hộ của bà N.T.H.Y (75 tuổi), gia đình trước đây cơi nới lồng sắt để trồng cây cảnh, phơi đồ. Sau khi được tuyên truyền, gia đình bà Y. vui vẻ ủng hộ và được lực lượng chức năng hỗ trợ cắt dỡ ngay trong buổi sáng.

Theo thống kê của Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, cư xá 139 Lý Chính Thắng có khoảng 200 hộ dân. Trước đó, nơi này có 55 hộ lắp “chuồng cọp”, khung sắt che chắn ban công. Đến nay, 100% các hộ đã hoàn thành việc tháo dỡ, mở lối thoát nạn thứ 2.

Trên địa bàn quận 3 (cũ), đầu tháng 7.2025 ghi nhận 256 căn hộ bít kín lối thoát bằng “chuồng cọp”, hiện chỉ còn 8 căn chưa tháo dỡ.

Lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục kiên trì vận động, hỗ trợ đến khi xóa bỏ hoàn toàn tình trạng này, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong các tình huống cháy, nổ.

Công an đến từng căn hộ tuyên truyền, rà soát, vận động phá "chuồng cọp" ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM xảy ra một số vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Điển hình là vụ cháy tại cư xá Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú cũ) vào tối 6.7 khiến 8 người tử vong.

Mới đây, vụ cháy lúc rạng sáng 5.12 tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ) khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo cơ quan chức năng, điểm chung của 2 vụ cháy là điều kiện thoát nạn rất hạn chế. Các căn nhà chỉ có 1 lối ra duy nhất tại tầng trệt, nơi xảy ra cháy và nhanh chóng bị khói, lửa bao trùm.

Trong khi đó, ban công, cửa sổ, mặt tiền bị che kín bởi cửa cuốn, biển quảng cáo, khung sắt hoặc "chuồng cọp", khiến nạn nhân mắc kẹt và không thể tiếp cận lối thoát an toàn.

Từ tháng 7 đến nay, cơ quan chức năng TP.HCM thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ, trong đó có chiến dịch "xóa sổ chuồng cọp", mở lối thoát nạn thứ 2, đến nay đã đạt tỉ lệ hoàn thành gần như tuyệt đối.

Bằng sự kiên trì của lực lượng công an, hàng loạt lồng sắt đã được tháo dỡ ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tuy vậy, tình trạng biển quảng cáo bịt kín ban công thoát nạn vẫn đang hiện hữu, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro khi xảy ra cháy nổ.

Trước thực trạng này, UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan, 168 xã, phường và đặc khu tăng cường rà soát, thống kê, đưa ra giải pháp cụ thể.