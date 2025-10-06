Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đậu xe trước cư xá, chung cư dù có biển cấm

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
06/10/2025 07:49 GMT+7

Mặc dù cơ quan chức năng đã đặt biển cấm đậu xe tại giao lộ Lê Quang Đạo - Hậu Lân, đoạn khu vực cư xá Bà Điểm, xã Bà Điểm (trước đây thuộc xã Bà Điểm, H.Hóc Môn), TP.HCM, nhưng xe tải, xe khách, ô tô vẫn dừng đậu tràn lan, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.


- Ảnh 1.

Dù có biển cấm đậu xe nhưng xe tải vẫn dừng đậu tràn lan

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Người dân cho biết các tuyến đường ra vào cư xá Bà Điểm từ lâu đã thành nơi dừng đậu của nhiều xe tải, xe khách, ô tô, khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Đường nội bộ hẹp nhưng bị xe lớn đậu choán lòng đường và che khuất tầm nhìn. Chỉ cần có một xe khác chạy vào đường này là giao thông trở nên lộn xộn và nguy hiểm.

Tương tự, trên đường Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh (trước đây thuộc P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú), TP.HCM, dù cơ quan chức năng đã đặt biển "Cấm đậu xe từ 6 - 22 giờ", nhưng xe tải, ô tô vẫn dừng đậu lấn chiếm trên đường, đoạn trước chung cư Phú Thạnh.

- Ảnh 2.

Dù cơ quan chức năng đã đặt biển "Cấm đậu xe từ 6 - 22 giờ" nhưng xe tải vẫn dừng đậu lấn chiếm lòng đường

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Anh Nguyễn Đình Văn (ngụ đường Thoại Ngọc Hầu) cho biết dù có biển cấm nhưng hằng ngày nhiều xe tải ngang nhiên đậu nối đuôi trên đường, khiến người chạy xe máy phải lấn qua làn ô tô để chạy. Chưa kể, không ít xe tải ra vào cho xe lùi đột ngột cúp đầu, che khuất tầm nhìn, khiến người chạy xe máy phải thắng gấp để tránh, dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Đề nghị cơ quan chức năng tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về dừng đỗ xe ở hai đoạn đường nói trên, trả lại lòng đường thông thoáng, an toàn, tránh nguy cơ tai nạn.

