Vĩnh Long: Cửa hàng điện máy bốc cháy giữa đêm, cả khu dân cư hốt hoảng

Nam Long
28/12/2025 10:34 GMT+7

Cửa hàng điện máy tọa lạc P.Phước Hậu (Vĩnh Long) bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa đêm, khiến cả khu dân cư hốt hoảng.

Sáng 28.12, tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác định thiệt hại tài sản và điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng điện máy trên địa bàn P.Phước Hậu.

- Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ cháy

ẢNH: NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, lúc 0 giờ 58 cùng ngày, PC07 Công an tỉnh Vĩnh Long nhận được tin báo cháy xảy ra tại cửa hàng điện máy tọa lạc khóm 5, P.Phước Hậu, Vĩnh Long.

Ngay sau đó, PC07 đã huy động 3 xe chữa cháy, 19 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Lực lượng đến hiện trường lúc 1 giờ 10, triển khai công tác chữa cháy. Đến 1 giờ 40, đám cháy được khống chế; đến 2 giờ 5 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

- Ảnh 2.

Lực lượng chữa cháy đến hiện trường dập tắt đám cháy

ẢNH: NAM LONG

Anh N.M.T, nhà gần hiện trường, cho biết thời điểm cháy, anh vội đưa con xuống tầng trệt và chạy ra ngoài sân vì khói bốc lên, mùi nhựa khét bay vào nhà gây khó thở. Đám cháy ở ngay đầu khu dân cư khiến nhiều người hốt hoảng.

"Giữa đêm, đang ngủ trên lầu thì khói bay vào mù mịt. Gia đình tôi hốt hoảng đưa con ra khỏi nhà ngay. Nhiều người xung quanh cũng chạy ra ngoài vì không biết đám cháy xuất phát từ đâu", anh T. kể lại.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Trưởng phòng PC07 Công an tỉnh Vĩnh Long, khuyến cáo thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người dân buôn bán, kinh doanh tích trữ hàng hóa cần đề cao công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, nhất là vào ban đêm, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, gây thiệt hại về người và tài sản.

Nguyên nhân và thiệt hại tài sản vụ cháy cửa hàng điện máy nêu trên đang được PC07 Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ.



cửa hàng điện máy Bốc cháy Vĩnh Long khu dân cư chữa cháy cháy cửa hàng điện máy
