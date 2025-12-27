Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Biến vỏ cam sành thành chế phẩm sinh học đoạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp

Nam Long
Nam Long
27/12/2025 15:19 GMT+7

Vượt qua hàng chục đối thủ, ý tưởng biến vỏ cam sành thành chế phẩm sinh học ứng dụng trong chăn nuôi gia cầm đã xuất sắc giành giải nhất vòng chung kết cuộc thi sinh viên VLUTE với ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, năm 2025.

Ngày 27.12, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức vòng chung kết cuộc thi sinh viên (SV) VLUTE với ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, năm 2025. Cuộc thi có sự tham dự của 45 đội thi với hơn 200 SV.

- Ảnh 1.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi

Ảnh: nam long

Qua vòng loại và bán kết, Ban Tổ chức chọn ra 10 đội vào vòng chung kết. Các đội trình bày ý tưởng/dự án của mình dưới dạng clip ngắn, thuyết minh và hỏi đáp với ban giám khảo. Các dự án xuất sắc tham gia vòng chung kết tập trung vào nhiều lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, năng lượng – công nghiệp hỗ trợ, logistics, du lịch cộng đồng, marketing số và trí tuệ nhân tạo, thể hiện rõ tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng và tiềm năng phát triển của SV VLUTE.

Cuộc thi được tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tư duy khởi nghiệp trong sinh viên; đồng thời tạo điều kiện để SV vận dụng kiến thức chuyên môn, kỹ thuật – công nghệ vào việc hình thành các dự án có tính ứng dụng thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp.

- Ảnh 2.

Ban giám khảo chấm điểm gian hàng của các đội thi

Ảnh: nam long

Đại diện ban giám hiệu Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cho biết, nhà trường luôn xác định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển. Thời gian qua, VLUTE đã thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, từng bước xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ SV, giảng viên hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất – kinh doanh.

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên VLUTE. Đồng thời là hướng đi phù hợp với tinh thần các nghị quyết số 57 và 71 của Bộ Chính trị, góp phần phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực ĐBSCL.

Vượt qua nhiều đối thủ, ý tưởng sản xuất chế phẩm sinh học từ bột vỏ cam sành ứng dụng trong chăn nuôi gia cầm xuất sắc giành giải nhất. Ban Tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các ý tưởng khởi nghiệp có điểm cao.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã tổ chức lễ ký kết  hợp tác (MOU) với 10 công ty, doanh nghiệp có uy tín, chuyên môn trong lĩnh vực khởi nghiệp nhằm tăng cường phối hợp đào tạo, bồi dưỡng năng lực khởi nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tạo môi trường cho SV trải nghiệm sản xuất, kinh doanh gắn với thực tiễn doanh nghiệp.

Tin liên quan

Trao giải ý tưởng khởi nghiệp và ra mắt Làng HSSV sáng tạo ĐBSCL

Trao giải ý tưởng khởi nghiệp và ra mắt Làng HSSV sáng tạo ĐBSCL

Hai ý tưởng về nông nghiệp và công nghệ thông tin xuất sắc đã vượt qua 93 ý tưởng khác để đạt giải nhất cuộc thi 'Ý tưởng học sinh, sinh viên (HSSV) khởi nghiệp khu vực ĐBSCL - INNOBE lần 2, năm 2023'.

Khám phá thêm chủ đề

ý tưởng khởi nghiệp Vĩnh Long VLUTE Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận