Biến vỏ cam sành thành chế phẩm sinh học đoạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp

Ngày 27.12, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức vòng chung kết cuộc thi sinh viên (SV) VLUTE với ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, năm 2025. Cuộc thi có sự tham dự của 45 đội thi với hơn 200 SV.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi Ảnh: nam long

Qua vòng loại và bán kết, Ban Tổ chức chọn ra 10 đội vào vòng chung kết. Các đội trình bày ý tưởng/dự án của mình dưới dạng clip ngắn, thuyết minh và hỏi đáp với ban giám khảo. Các dự án xuất sắc tham gia vòng chung kết tập trung vào nhiều lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, năng lượng – công nghiệp hỗ trợ, logistics, du lịch cộng đồng, marketing số và trí tuệ nhân tạo, thể hiện rõ tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng và tiềm năng phát triển của SV VLUTE.

Cuộc thi được tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tư duy khởi nghiệp trong sinh viên; đồng thời tạo điều kiện để SV vận dụng kiến thức chuyên môn, kỹ thuật – công nghệ vào việc hình thành các dự án có tính ứng dụng thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp.

Ban giám khảo chấm điểm gian hàng của các đội thi Ảnh: nam long

Đại diện ban giám hiệu Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cho biết, nhà trường luôn xác định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển. Thời gian qua, VLUTE đã thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, từng bước xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ SV, giảng viên hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất – kinh doanh.

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên VLUTE. Đồng thời là hướng đi phù hợp với tinh thần các nghị quyết số 57 và 71 của Bộ Chính trị, góp phần phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực ĐBSCL.

Vượt qua nhiều đối thủ, ý tưởng sản xuất chế phẩm sinh học từ bột vỏ cam sành ứng dụng trong chăn nuôi gia cầm xuất sắc giành giải nhất. Ban Tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các ý tưởng khởi nghiệp có điểm cao.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã tổ chức lễ ký kết hợp tác (MOU) với 10 công ty, doanh nghiệp có uy tín, chuyên môn trong lĩnh vực khởi nghiệp nhằm tăng cường phối hợp đào tạo, bồi dưỡng năng lực khởi nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tạo môi trường cho SV trải nghiệm sản xuất, kinh doanh gắn với thực tiễn doanh nghiệp.