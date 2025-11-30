Cà Mau đầu tư hơn 453 tỉ đồng xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông

Ngày 30.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài, với tổng vốn hơn 453 tỉ đồng.

Dự án có tổng chiều dài thiết kế 5,645km, trong đó hơn 2,4km là đoạn nâng cấp - mở rộng tuyến hiện hữu và hơn 3,2km xây dựng mới, bao gồm cầu Rạch Nhum. Điểm đầu tuyến tại cống kênh Cống Đôi và kết thúc tại tuyến tránh quốc lộ 1. Toàn bộ quy mô đầu tư vẫn giữ nguyên theo tờ trình và báo cáo thẩm định, từ mặt cắt ngang đường, vỉa hè, nền đường đến cấu hình cầu theo tải trọng HL93.

UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt chủ trương xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông với tổng vốn đầu tư hơn 453 tỉ đồng ẢNH: CTV

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến 2029, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau. Điều này cho thấy địa phương đang đẩy mạnh chuẩn bị nền tảng hạ tầng cho giai đoạn tăng trưởng mới, đặc biệt ở khu vực đô thị Hòa Thành, nơi nhu cầu kết nối, vận chuyển hàng hóa và mở rộng không gian đô thị đang gia tăng rõ rệt.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo chủ đầu tư nghiên cứu phương án tối ưu, đảm bảo hiệu quả đầu tư, tuân thủ Luật Đầu tư công và các quy định liên quan, đồng thời triển khai đúng tiến độ, tránh thất thoát và lãng phí ngân sách.

Dự án giúp hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trục bắc - nam nội tỉnh Cà Mau, mở không gian phát triển kinh tế, đô thị về phía đông Hòa Thành.