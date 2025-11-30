Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Cà Mau đầu tư hơn 453 tỉ đồng xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông

Gia Bách
Gia Bách
30/11/2025 12:12 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài, với tổng vốn hơn 453 tỉ đồng.

Ngày 30.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài, với tổng vốn hơn 453 tỉ đồng.

Dự án có tổng chiều dài thiết kế 5,645km, trong đó hơn 2,4km là đoạn nâng cấp - mở rộng tuyến hiện hữu và hơn 3,2km xây dựng mới, bao gồm cầu Rạch Nhum. Điểm đầu tuyến tại cống kênh Cống Đôi và kết thúc tại tuyến tránh quốc lộ 1. Toàn bộ quy mô đầu tư vẫn giữ nguyên theo tờ trình và báo cáo thẩm định, từ mặt cắt ngang đường, vỉa hè, nền đường đến cấu hình cầu theo tải trọng HL93.

Cà Mau đầu tư hơn 453 tỉ đồng xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông- Ảnh 1.

UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt chủ trương xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông với tổng vốn đầu tư hơn 453 tỉ đồng

ẢNH: CTV

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến 2029, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau. Điều này cho thấy địa phương đang đẩy mạnh chuẩn bị nền tảng hạ tầng cho giai đoạn tăng trưởng mới, đặc biệt ở khu vực đô thị Hòa Thành, nơi nhu cầu kết nối, vận chuyển hàng hóa và mở rộng không gian đô thị đang gia tăng rõ rệt.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo chủ đầu tư nghiên cứu phương án tối ưu, đảm bảo hiệu quả đầu tư, tuân thủ Luật Đầu tư công và các quy định liên quan, đồng thời triển khai đúng tiến độ, tránh thất thoát và lãng phí ngân sách.

Dự án giúp hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trục bắc - nam nội tỉnh Cà Mau, mở không gian phát triển kinh tế, đô thị về phía đông Hòa Thành.

Tin liên quan

Cà Mau phê duyệt đầu tư cầu Vàm Xáng Cái Ngay kinh phí trên 275 tỉ đồng

Cà Mau phê duyệt đầu tư cầu Vàm Xáng Cái Ngay kinh phí trên 275 tỉ đồng

UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt chủ trương đầu tư cầu Vàm Xáng Cái Ngay với tổng mức hơn 275 tỉ đồng, mở tuyến kết nối từ đường Hiệp Tùng đến vành đai ngoài doanh trại Lữ đoàn 175.

Khám phá thêm chủ đề

cà mau lãng phí ngân sách Chủ đầu tư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận