Cà Mau phê duyệt đầu tư cầu Vàm Xáng Cái Ngay kinh phí trên 275 tỉ đồng

Ngày 29.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Vàm Xáng Cái Ngay. Dự án hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam của tỉnh, đồng thời tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội địa phương.

Theo quyết định, tuyến đầu tư có tổng chiều dài khoảng 1,744 km, bao gồm phần cầu và đường dẫn. Điểm đầu nối với đường Hiệp Tùng, điểm cuối kết nối tuyến vành đai ngoài doanh trại Lữ đoàn 175. Cầu được thiết kế với tải trọng HL93, tĩnh không thông thuyền đạt yêu cầu (Htt ≥ 7m, Btt > 30m), chiều rộng toàn cầu 9m; phần đường dẫn theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng với mặt đường 7m và nền đường 9m.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 275 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Cầu Vàm Xáng Cái Ngay nối liền 2 xã Tam Giang và xã Năm Căn, dự kiến thi công năm 2026, hoàn thành trong năm 2029. Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau là chủ đầu tư.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và việc giải trình ý kiến của các sở, ngành liên quan. Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục và kết quả thẩm định hồ sơ dự án. Ban Quản lý dự án được yêu cầu chọn phương án thiết kế tối ưu, đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, không để thất thoát, lãng phí ngân sách...