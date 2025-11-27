Cà Mau: Hàng loạt sai sót trong 12 công trình ở xã Phú Tân

Ngày 27.11, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau, cơ quan này vừa có kết luận thanh các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn xã Phú Tân (trước đây là xã Phú Tân, H.Phú Tân, tỉnh Cà Mau). Kết luận cho thấy hàng loạt dự án không đảm bảo hồ sơ pháp lý, thiếu thủ tục đầu tư, thiếu hồ sơ nghiệm thu, không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thanh quyết toán không đúng thời gian quy định.

Các dự án thực hiện giai đoạn 2022 - 2024 như: sửa chữa tuyến lộ bê tông Lô II (ấp Mỹ Bình); sửa chữa lộ Lê Duẩn; sửa chữa, mở rộng cầu kênh Cái Bát; bãi tránh xe tuyến lộ bê tông kênh Tân Điền; tuyến lộ bê tông Xóm Đảo; tuyến lộ bê tông kênh Lung Nhiên… đều thiếu hồ sơ hoàn thành công trình, không có biên bản khảo sát, không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hoặc không trình hồ sơ đúng thời gian theo luật.

Riêng 2 công trình cải tạo sửa chữa nhà Văn hóa ấp Cái Đôi và sửa chữa bãi tập kết rác lập dự toán dư so với thực tế, dẫn đến quyết toán dư hơn 36 triệu đồng.

Công trình tuyến lộ bê tông sông Cái Nước (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư hơn 4 tỉ đồng, khởi công ngày 27.1.2023, theo hợp đồng thi công 180 ngày, nhưng đến nay khối lượng thực hiện hoàn thành 2,203 tỉ đồng. Chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu thi công số tiền 2,102 tỉ đồng.

Khối lượng thi công thực tế lớn hơn số đã thanh toán hơn 100 triệu đồng. Đây là công trình có nhiều thiếu sót nhất về thủ tục, gồm: không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu có sự tham gia cộng đồng; thiếu toàn bộ hồ sơ quản lý chất lượng theo quy định chương trình mục tiêu quốc gia.

Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định trách nhiệm chính thuộc về Chủ tịch UBND xã Phú Tân qua các thời kỳ, cùng các cá nhân phụ trách địa chính - xây dựng và kế toán - tài chính. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cái Đôi Vàm kiểm điểm ông Nguyễn Trần Huy (nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Tân, nay là chuyên viên MTTQ xã Cái Đôi Vàm); kiểm điểm ông Huỳnh Kỳ Quang (nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Tân, nay là chuyên viên MTTQ xã Phú Tân).

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phú Tân tổ chức kiểm điểm ông Ngô Tấn Lộc (nguyên công chức Địa chính - Xây dựng, nay là chuyên viên Phòng Kinh tế) và bà Lê Cẩm Hồng (nguyên công chức Kế toán - Tài chính, nay là chuyên viên Phòng Kinh tế).

Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu UBND xã Phú Tân chấm dứt vi phạm không đăng tải kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ quản lý chất lượng, thực hiện quyết toán, thanh lý hợp đồng và rà soát phần khối lượng chưa hoàn thành của tuyến lộ sông Cái Nước để có giải pháp tiếp tục thực hiện.