Tuyến kè gần 100 tỉ đồng 'giảm sóng từ xa' bảo vệ đê biển Gành Hào

Ngày 24.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa phê duyệt dự án kè chống sạt lở bảo vệ đê biển khu vực xã Gành Hào (từ kênh 3 đến ngã ba Mũi Tàu, xã Gành Hào, Cà Mau).

Theo đó, dự án kè chống sạt lở có chiều dài 2.500 m, triển khai tại xã Gành Hào, tổng mức đầu tư gần 100 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Công trình sử dụng kết cấu bê tông cốt thép, bố trí ba dạng kết cấu kè gồm kè giảm sóng, đơn nguyên giữa 2 phân đoạn và đơn nguyên khóa cuối tuyến. Tất cả đều giữ cao độ đỉnh +2,80 m; mặt kè rộng 2,8 m, chân kè gia cố bằng rọ đá để chịu tác động trực diện từ sóng biển.

Điểm đặc biệt của tuyến kè này là phương án "giảm sóng từ xa" - một cấu hình kỹ thuật không phổ biến ở các dự án ven biển Tây Nam bộ, cho phép triệt tiêu năng lượng sóng trước khi tác động lên đê biển Đông. Qua đó giảm xói lở và tạo điều kiện phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn phía trong. Đây cũng là mục tiêu dài hạn của dự án từ chống sạt lở trước mắt đến ổn định sinh kế, phát triển rừng và bảo vệ tài sản, tính mạng người dân vùng chịu ảnh hưởng mạnh của nước biển dâng.

Dự án kè chống sạt lở bảo vệ đê biển Gành Hào triển khai trong giai đoạn 2025 - 2028; trong đó công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện từ 2025 - 2026 và thi công từ 2026 - 2028. Công trình dự kiến cần quỹ đất khoảng 2,23 ha và thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định hiện hành.



