Cà Mau: Chuyển đổi hơn 21 ha rừng để xây tuyến đê biển Tây

Ngày 20.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh vừa có quyết định cho chuyển mục đích sử dụng 21,25 ha rừng để thực hiện dự án xây dựng đê biển Tây.

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau cho chuyển mục đích sử dụng 21,25 ha rừng để thực hiện dự án xây dựng đê biển Tây, đoạn từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm, kết hợp kè chống sạt lở các khu vực xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp. Đây là bước thủ tục để dự án có tổng diện tích triển khai 144 ha tiếp tục được thi công theo quy định.

Diện tích rừng xin chuyển mục đích thuộc các vị trí: khoảnh 4, tiểu khu 85; khoảnh 2, 3, 5 và 7 tiểu khu 86; khoảnh 3, 5 và 6 tiểu khu 87; khoảnh 1 và 2 tiểu khu 89 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Biển Tây quản lý, tất cả nằm trên địa giới hành chính xã Cái Đôi Vàm (Cà Mau).

Ngoài ra, khoảnh 7 tiểu khu 87 do Nông trường Nguyễn Việt Khái (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) quản lý, và khoảnh 1, 2 tiểu khu 89 do Huyện đội Cái Nước (cũ) quản lý, cũng đều thuộc địa giới xã Cái Đôi Vàm. Toàn bộ hồ sơ chuyển mục đích rừng được lập theo đúng quy định của Nghị định 156/2018 và Nghị định 91/2024.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan, trong đó có UBND xã Cái Đôi Vàm, để hoàn thiện hồ sơ tiếp theo, bảo đảm tiến độ và yêu cầu kỹ thuật của công trình đê biển Tây.