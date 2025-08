Cà Mau: Dự án 'xong gần 4 năm chưa thanh quyết toán' nằm trong danh sách thanh tra

Chiều 4.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Thành Huấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, xác nhận, đến thời điểm hiện tại, dự án (DA) đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê biển Tây, phục vụ quốc phòng an ninh khu vực hòn Đá Bạc, kết hợp với phòng chống cháy rừng Vườn quốc gia U Minh Hạ (gọi tắt DA BT đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc) vẫn chưa được thanh quyết toán dù đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 9.2021.

Tuyến đường BT Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc giá trị hơn 700 tỉ, đưa vào sử dụng 4 năm chưa thanh quyết toán xong. Ảnh chụp ngày 21.4 ẢNH: G.B

Trước đó, ngày 16.6, ông Huấn từng có văn bản hồi đáp, thời gian qua, các cơ quan chuyên môn có khá nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở nhà đầu tư thực hiện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư để thanh, quyết toán vốn đầu tư DA hoàn thành. Đến đầu tháng 6.2025, nhà đầu tư đã trực tiếp đến làm việc với tỉnh với để trao đổi về các nội dung liên quan đến lợi nhuận của nhà đầu tư, chi phí lãi vay của DA, chi phí điều chỉnh trượt giá… nhằm quyết toán DA hoàn thành.

Cũng theo ông Huấn, đối với việc xác định lợi nhuận của nhà đầu tư, chi phí lãi vay của DA và việc hạch toán bù trừ giữa giá trị DA BT với DA khác, nhà đầu tư đã có công văn gửi UBND tỉnh Cà Mau xem xét, chỉ đạo để nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo. Ông Huấn khẳng định, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh hợp đồng BT, đồng thời tổ chức cuộc họp trực tiếp với nhà đầu tư nhằm xử lý dứt điểm, phấn đấu hoàn thành quyết toán DA trong năm 2025.

Như Thanh Niên thông tin, ngày 28.5.2015, UBND tỉnh Cà Mau ký hợp đồng xây dựng - chuyển giao với nhà đầu tư là Công ty CP đầu tư và xây dựng Đồng Tâm xây dựng tuyến đường dài hơn 29 km, đi qua 2 huyện U Minh và Trần Văn Thời (cũ). Giá trị hợp đồng hơn 702 tỉ đồng.

Để thanh toán cho DA, UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án khác với tổng diện tích khoảng 110,09 ha/194,6607 ha gồm: dự án nhà ở thương mại An Sinh 77,43 ha; dự án nhà ở thương mại An Sinh II 17,91 ha; dự án nhà ở thương mại An Sinh III 10,94 ha; dự án nhà ở thương mại An Sinh IV 3,81 ha.

Hiện DA BT Tắc Thủ – Vàm Đá Bạc nằm trong danh sách 12 dự án tại Cà Mau được Thanh tra Chính phủ đưa vào kế hoạch thanh tra chuyên đề toàn quốc đối với các công trình, DA có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.