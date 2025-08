Đại tá Hồ Việt Triều làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Cà Mau

Chiều 4.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Cà Mau lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc. Đây là đại hội đầu tiên sau khi sáp nhập tổ chức bộ máy công an hai tỉnh Cà Mau cũ và Bạc Liêu (cũ).

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đại hội còn có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cùng đại diện các sở, ban ngành và các cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau công bố quyết định chỉ định đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, cải cách hành chính...

Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, sau khi sáp nhập, Công an tỉnh Cà Mau (gồm Công an hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu trước đây) đã kịp thời ổn định bộ máy, không để xảy ra gián đoạn hoạt động. Ông cũng yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, đi đầu trong triển khai 4 Nghị quyết lớn của Bộ Chính trị (Nghị quyết 57, 59, 66, 68), giữ vững an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% năm 2025 và hai con số những năm sau.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, Cà Mau có nhiều tiềm năng phát triển về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch và nuôi trồng thủy sản, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mới về an ninh trật tự, gian lận thương mại và tội phạm công nghệ cao. Do đó, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Công an tỉnh Cà Mau cần có giải pháp đột phá về con người, tổ chức và phương thức phục vụ để thích ứng nhanh với giai đoạn mới.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cho rằng, sáp nhập công an hai tỉnh không chỉ là thay đổi mô hình tổ chức, mà là thử thách năng lực điều hành, quản lý trong tình huống phức tạp và chuyển hóa. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng Đảng bộ Công an tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững kỷ cương, bảo vệ an ninh địa phương, góp phần ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh.

Tập trung xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hiện đại...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Hồ Việt Triều cho biết Đảng bộ Công an tỉnh sẽ tập trung xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại; nâng cao chất lượng lực lượng Công an cấp xã - tuyến đầu trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở; đẩy mạnh đào tạo cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; ứng dụng công nghệ, cải tiến trạng thái làm việc, phục vụ hiệu quả nhân dân.

Đại hội cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chỉ định 23 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; 7 người tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị toàn thể Đảng bộ Công an tỉnh Cà Mau quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 12 khóa XIII; chuyển trạng thái từ "vừa chạy vừa xếp hàng" sang "hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến", hướng tới một nền công an hiện đại, phục vụ nhân dân, thích ứng nhanh, hành động kịp thời và hiệu quả.