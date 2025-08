Vụ cán bộ bị khởi tố vẫn được bố trí công tác: Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu xử lý

Ngày 2.8, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Cà Mau đã có văn bản gửi Ban Thường vụ Đảng ủy xã Biển Bạch yêu cầu xem xét, xử lý kỷ luật đối với 2 đảng viên vi phạm, trong đó có một người đã bị khởi tố trước thời điểm hoàn tất sáp nhập đơn vị hành chính.

Theo văn bản của UBKT Tỉnh ủy Cà Mau, ông Huỳnh Nghĩa, hiện là chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Biển Bạch, từng là công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Trí Phải (H.Thới Bình cũ), đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can vào ngày 24.4.2025 về hành vi giả mạo trong công tác.

Căn cứ Khoản 2, Điều 2, Quy định 69-QĐ/TW ngày 6.7.2022 của Bộ Chính trị, đảng viên vi phạm pháp luật đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tòa tuyên phạt từ mức cải tạo không giam giữ trở lên thì bị khai trừ khỏi Đảng, UBKT Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Biển Bạch chỉ đạo UBKT Đảng ủy xã xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Huỳnh Nghĩa theo đúng Quy định 69, Quy định 296-QĐ/TW ngày 30.5.2025 của Ban Chấp hành T.Ư và Hướng dẫn số 08-HD/TW ngày 10.6.2025 của Ban Bí thư.

Cũng trong văn bản này, UBKT Tỉnh ủy đề nghị xử lý trường hợp ông Nguyễn Hoàng Anh, chuyên viên Phòng kinh tế xã Biển Bạch, nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường H.Thới Bình (cũ) với yêu cầu thực hiện đúng thẩm quyền, quy trình, quy định về xử lý đảng viên vi phạm.

Như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau điều tra vụ án giả mạo trong công tác, xảy ra tại xã Trí Phải (H.Thới Bình cũ). Đến ngày 24.4.5.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố bị can đối Huỳnh Nghĩa (thời điểm đó là chuyên viên Phòng Nội vụ H.Thới Bình).

Tuy nhiên, sau ngày 1.7, khi tỉnh Cà Mau hoàn tất việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, bị can Nghĩa vẫn tiếp tục được bố trí việc làm tại xã Biển Bạch mà không có bất kỳ hình thức xử lý nào.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, sau khi ra quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra đã có văn bản thông báo đến UBKT Huyện ủy Thới Bình để đề nghị xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến thời điểm H.Thới Bình chính thức ngừng hoạt động, Cơ quan CCĐT vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan này. Gần đây, Cơ quan CSĐT tiếp tục có văn bản gửi Đảng ủy xã Biển Bạch, nơi ông Nghĩa đang công tác, đề nghị xử lý kỷ luật đảng viên theo đúng quy định hiện hành.