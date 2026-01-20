Thưởng Tết Bính Ngọ: Công ty PouYuen chi tiền 'khủng' cỡ nào?

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch công đoàn Công ty PouYuen ở phường Tân Tạo, TP.HCM chia sẻ với Thanh Niên, hiện tại đơn vị có hơn 40.800 lao động. Ở TP.HCM, PouYuen được xem là công ty có số lượng công nhân đông nhất.

Chi 1.000 tỉ đồng thưởng tết

"Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công ty chi 1.000 tỉ đồng để chăm cho tết cho công nhân. Cụ thể, công nhân sẽ được thưởng tết từ 1 - 2,2 tháng lương thực lãnh. Lương trung bình của công nhân công ty hiện là 12,5 triệu đồng/tháng", ông Nghiệp nói.

Ông Lê Văn Hòa - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM (bên phải) và ông Củ Phát Nghiệp (thứ 2 bên phải) trong buổi ra mắt Điểm phúc lợi đoàn viên tại công ty sáng 17.1 Ảnh: Phan Diệp

Mức thưởng tết được tính theo thâm niên làm việc. Người làm từ đủ 1 năm trở lên nhưng chưa đủ 2 năm được thưởng 1 tháng lương.

Người làm từ đủ 2 năm trở lên nhưng chưa đủ 3 năm được thưởng 1,2 tháng lương. Người làm từ đủ 3 năm trở lên nhưng chưa đủ 5 năm được thưởng 1,4 tháng lương. Người làm từ đủ 5 năm trở lên nhưng chưa đủ 7 năm được thưởng 1,6 tháng lương. Người làm từ đủ 7 năm trở lên nhưng chưa đủ 10 năm được thưởng 1,9 tháng lương. Người làm từ đủ 10 năm trở lên nhưng chưa đủ 12 năm được thưởng 2,1 tháng lương.

Và người làm từ đủ 12 năm trở lên được thưởng 2,2 tháng lương. Đối với người làm chưa đủ 1 năm thì được thưởng tính theo tỷ lệ số tháng làm việc thực tế.

Tiền lương để tính tiền thưởng là tiền lương hợp đồng lao động tháng 12.2025 gồm lương cơ bản cộng với lương công việc nặng nhọc độc hại, phụ cấp công việc, phụ cấp chuyên môn, phụ cấp đặc biệt (nếu có). Người lao động sẽ được thưởng nếu có ký hợp đồng lao động và còn làm việc tại công ty đến ngày 31.12.2025.

Nhiều hỗ trợ bất ngờ từ Công ty PouYuen

Ngoài tiền thưởng, mỗi công nhân còn được tặng quà tết, tham gia tiệc tất niên và chuyến xe về quê ăn tết.



Cụ thể, có khoảng 2.500 công nhân khó khăn ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc, miền Tây Nam bộ được hỗ trợ chuyến xe về quê chiều 26 tháng chạp. Kinh phí tổ chức xe đưa công nhân về được công ty hỗ trợ 50%, công đoàn 20%.

Công nhân Công ty PouYuen nhận phiếu giảm giá mua sắm tết sáng 17.1 Ảnh: Phan Diệp

Trước khi nghỉ tết, công ty tổ chức bữa ăn tất niên, dự kiến thực đơn năm nay sẽ có thêm nhiều món hải sản. Tiệc sẽ được tổ chức luân phiên theo từng phân xưởng, công ty đang bàn với nhà bếp lên thực đơn để chuẩn bị được số lượng thực phẩm lớn, chất lượng phục vụ công nhân.

Trước đó, ngày 17.1, 1.000 công nhân công ty được tặng phiếu giảm giá, mua sắm tết với giá ưu đãi ngay tại nhà máy trong chương trình Điểm phúc lợi đoàn viên do Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức.

Ông Củ Phát Nghiệp cho biết hiện tình hình sản xuất của công ty rất tốt và có nhu cầu tuyển dụng liên tục thêm khoảng 3.000 lao động. Về điều kiện ứng tuyển, người lao động chỉ cần đủ 18 tuổi trở lên, nếu không có kinh nghiệm công ty sẽ đào tạo.

Công ty PouYuen hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày dép thể thao. PouYuen Việt Nam là công ty con của Tập đoàn Pou Chen (Đài Loan), một trong những nhà sản xuất giày dép lớn nhất toàn cầu.